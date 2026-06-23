Leo Mönttisen omistama-valmentama Helmin Ville palkittiin tammikuussa Jokimaa Gaalassa Vuoden nuorena suomenhevosena.
Leo Mönttisen omistama-valmentama Helmin Ville palkittiin tammikuussa Jokimaa Gaalassa Vuoden nuorena suomenhevosena.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
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Leo Mönttinen haluaa siirtyä nykyistä vahvemmin suomenhevostreenariksi – "Olen jo jonkin aikaa pohtinut lämminverisistä luopumista"

Blast Padista Mönttinen pyrkii saamaan kaupat Traveran nettihuutokaupan avustuksella.
Julkaistu
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Leo Mönttinen
Blast Pad
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