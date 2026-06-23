Leo Mönttinen haluaa siirtyä nykyistä vahvemmin suomenhevostreenariksi – "Olen jo jonkin aikaa pohtinut lämminverisistä luopumista"

Lahden Jokimaalla hevosia treenaava Leo Mönttinen on menestynyt valmentajana niin suomenhevosilla kuin lämminverisillä. Nyt pitkän linjan ravimies on päättänyt panostaa nimenomaan suomenhevosiin.Siispä hän laittoi kesäkuun alussa Forssassa Toto75-lähdön voittaneen Blast Padin myyntiin lauantaina käytävään Traveran nettihuutokauppaan.”Olen jo jonkin aikaa pohtinut lämminverisistä luopumista. Blast Pad on hyvä starttihevonen, mutta sen tilalle haluan ostaa suomenhevosen. Katsotaan löytyykö sille nettihuutokaupan kautta käypäinen ostaja”, Mönttinen sanoo.Kesäkuun alkupuolella Mönttinen hankki talliinsa 4-vuotiaan Taren, joka olisi toukokuussa mennyt Seppo Suurosen valmennuksesta uran avausstarttiin 33,9/2140 metriä tuloksen. Loppusuoran laukka kuitenkin vesitti suorituksen ja vei jo varmalta näyttäneen kolmannen sijan.”Valmennus- ja kauppatoimintani on vähän aina perustunutkin suomenhevosiin. Lämminverisillä tämä toteutus tuntuu hankalalta, mutta esimerkiksi nuorille suomenhevosille tuntuu vieläkin olevan halukkaita ostajia”, Mönttinen kokee.