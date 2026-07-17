Leo Mönttinen valmis luopumaan Jokimaalla sijaitsevasta tallistaan – "Kauppamiehellä kaikki on myynnissä"

Pitkän linjan hevosmies Leo Mönttinen laittoi Hevosurheiluun ilmoituksen, että hänen Lahden Jokimaalla sijaitseva talliyksikkö on myynnissä. Kiinteistökauppaa Mönttinen kertoo tehneensä elämänsä aikana paljon.”Olen kauppamies, joten myydään välillä tallia, kun hevoset menevät nyt niin huonosti kaupaksi. Ei tässä mitään dramaattista ole. Kauppamiehellä kaikki on myynnissä”, Mönttinen aloittaa.Valmennettavia Mönttisellä on neljä, jotka täyttää puolet tallin nykyisistä karsinapaikoista.”Tähän voisi tulla jotain isompaa toimintaa, kun minulla ei ikämiehenä resurssit tämän suurempaan riitä. Ravimiehelle tätä toivon, mutta luulen mahdollisen ostajan löytyvän ennemmin ratsupuolelta. Tähän on valmiudet tehdä vielä kuusi karsinaa lisää ja siirtotalleille löytyy myös tilaa. Hyvin pienillä järjestelyillä tästä saa 14 hevosen paikan”, Mönttinen kertoo.Valmennustoimintaansa Mönttinen ei kuitenkaan ole lopettamassa. Tallikauppojen syntyessä suunnitelmat tulevaisuuteen ovat valmiina, mutta niitä Mönttinen ei tarkemmin avaa.”Toimintani ei ole millään tavalla sidottu tähän kiinteistöön. Terveys tietysti aina sanelee tulevaisuuden suunnitelmia, mutta sillä puolella on kaikki nyt hyvällä tolalla”, Mönttinen sanoo.Leo Mönttinen on ilmoittanut haluavansa valmennustoiminnan painottuvan tulevaisuudessa entistä vahvemmin suomenhevosiin. Hiljattain hän teki kaupat omistamastaan Blast Padista, joka aloittaa St Michel -lauantaina Dimitri Hedmanin treenistä..Leo Mönttinen haluaa siirtyä nykyistä vahvemmin suomenhevostreenariksi – "Olen jo jonkin aikaa pohtinut lämminverisistä luopumista"