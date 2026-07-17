Ravivalmentaja ja hevoskauppias Leo Mönttinen
Leo Mönttinen valmentaa Lahden Jokimaalla ainakin toistaiseksi.Kuva: Anu Leppänen
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Leo Mönttinen valmis luopumaan Jokimaalla sijaitsevasta tallistaan – "Kauppamiehellä kaikki on myynnissä"

Valmennustoimintaansa Leo Mönttinen ei ole lopettamassa.
Julkaistu
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Leo Mönttinen
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