Let’s Get It Up jatkaa uraansa Lapissa – ”Päivittäin on tullut katseltua tyhjään tarhaan”

Uransa alusta asti Christa Packalénin valmennuksesta kilpaillut Let’s Get It Up rikastuttaa jatkossa pohjoisen alueen avoimia lämminverikoitoksia. Yli 100 000 euron tienestit kerännyt ruuna jatkaa kilpailemista kemijärveläisten Markku Peltoniemen ja Sanna Palosaaren hoteissa.Pariskunta myi taannoin kaikki hevosensa pois, eikä raviharrastusta ollut tarkoitus enää jatkaa. Mieli on kuitenkin muuttunut menneiden kuukausien aikana.”Talli ehti olla kolmisen kuukautta tyhjänä. Sanna alkoi puhumaan, että ei oikein aika kulu, kun on tottunut touhuamaan hevosten kanssa. Olenhan minäkin ollut ikäni tekemisissä hevosten kanssa, ja päivittäin on tullut katseltua tyhjään tarhaan”, Peltoniemi alustaa.”Tämä hevonen tuntui sopivalta, joten kokeillaan nyt sen kanssa. Se on tullut starteissa hyvin perille asti, vaikkei olekaan nopeimpia alussa. Ennen kaikkea kyseessä on kuuleman mukaan toimiva hevonen, jonka kanssa on mukava harrastaa.”Kemijärven kaksikko on tottunut menestymään hevostensa kanssa. Edellinen huippuhevonen No Limit Royalty oli kolme vuotta sitten valtakuntamme toiseksi voitokkain ravuri 15 täysosumalla.”No Limit Royalty oli meille ihannehevonen, ja onhan se vielä tänäkin vuonna voittanut. Tätä ei kuitenkaan ostettu sen takia, että olisi pakko pärjätä raveissa sen kanssa. Kyse on edelleen harrastuksesta, ja Sanna pääsee jälleen touhuamaan talliin, kun veri vetää niin vahvasti sinne hevoshommien pariin. Täytyy varmaan hommata joku poni tai muu seuralainen siihen kaveriksi, ja itse asiassa yksi rokulihevonen on jo alustavasti tulossakin.”Let’s Get It Up saapuu Lapin maisemiin loppuviikosta.”Viikonlopun aikana sen olisi tarkoitus tulla tähän”, Peltoniemi päättää..Lapin kova lämminverikaksikko vaihtoi omistajaa – "Viime aikoina on ollut ostohousut jalassa"