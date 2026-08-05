Let's Get It Up ja Hannu Torvinen.
Let's Get It Up on voittanut urallaan 18 kertaa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Let’s Get It Up jatkaa uraansa Lapissa – ”Päivittäin on tullut katseltua tyhjään tarhaan”

8-vuotias ruuna vaihtaa maisemaa tulevana viikonloppuna.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Sanna Palosaari
Markku Peltoniemi
Let's Get it Up
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi