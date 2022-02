Let's Take a Selfie kesti Vermon tammalähdössä kaiken

Cathy Johanssonin valmentama Let's Take A Selfie torjui kiihdytyksessä lähinnä vierestä lähteneen Club Nord Elitin. Keulatamma oli juuri ottanut vauhtia pois, kun Olli Koivunen teki iskun BWT Divinen kanssa. Keulapaikka ei ollut tarjolla, ja avauslenkki hurjasteltiin 12,9-vauhdilla.

”Vähän huoletti matkavauhti, mutta tamma oli sopivasti ohjilla, ettei liikaa painanut”, Jarmo Saarela kertoi lähdön jälkeen avauskierroksesta.

Kolmannella puolikkaalla Let's Take A Selfie sai vetää henkeä, ja viimeisellä takasuoralla vauhti taas kiihtyi. Club Nord Elit yritti haastaa Jarmo Saarelan ajokkia, mutta tämä piti hallittuun ykköstilaan. Hila-Tallin omistaman Let's Take A Selfien voittoaika täydellä matkalla oli 14,4a.

”Takasuoralla lähdettiin reipasta ajamaan, kun Tapsa käänsi rinnalle. Yritettiin ajaa karkuun niin paljon kuin mahdollista, ja se onnistui”, Saarela iloitsi.

Selene Lune tuli mainittujen jälkeen Seppo Markkulan ajamana kolmanneksi.

Vähemmän tienanneiden tammojen tasoitusajossa Lapland Royal tuli kirinsä rehdisti maaliin saakka ja löi täpärästi Tippy Grainin. Olli Koivunen ajoi Lapland Royalia. Koivunen voitti toisenkin 65-lähdön, kun Zest Boy kiri terävästi parhaaksi.

Toto65-kierroksen jälkeen nähtiin tosi mielenkiintoisia ravureita kaviouralla, kun hurjalla tahdilla voittoja takonut Way To Go kohtasi pitkältä tauolta palanneen Thai Profitin ja Suomessa debytoineen Jason's Camdenin. Pitkän matkan tapahtumaköyhä tasoitusajo päättyi Way To Go'n ylivoimavoittoon keulasta.

Lue raveista lisää ensi keskiviikon Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?