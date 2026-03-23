Tuuli käy kesäradoillakin – Lieksan johtokunta vaihtui lähes totaalisesti

Lieksan ravirataa ylläpitävän Pielisjärven Hevosystäväinseura ry:n johtokunta uudistui vuonna 2020. Seuraa vuodesta 1990 lähtien johtanut Timo Ryynänen väistyi puheenjohtajan paikalta, ja entisestä johtokunnasta jatkoi vain kaksi jäsentä.Vaihdos sujui hyvin, kunnes vuonna 2024 johtokunnalle tuli ongelmia. Puheenjohtaja vaihtui kesken kauden, ja toinenkin johtokunnan jäsen erosi. Viime syyskokouksessa täydennetty johtokunta tiedotti kauden tuottaneen huomattavan tappion.”Se rupesi vähän mietityttämään. Talous oli aikaisemmin hyvässä kunnossa ja talkoolaisia paljon”, Ryynänen taustoittaa.Nyt pyydettiin koolle ylimääräinen kokous, joka pidettiin viime viikon keskiviikkona. Johtokunta ilmoitti, että ellei sillä ole 100-prosenttista luottamusta, koko johtokunta eroaa. Näin myös tapahtui. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Ryynänen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ikonen.Ryynäsellä on selkeä näkemys seuran talouden heikkenemiseen johtaneista syistä.”Kun ihmisiä vaihtui, talkootyö väheni ja ostopalveluja jouduttiin käyttämään enemmän. Mutta ketään ei pidä silti syyllistää.”Jatkoon askelmerkit ovat selvillä.”Tällaisista asioista aiheutuu aina rivien rakoilua ja mielipahaa. Nyt pitää päästä niistä nopeasti yli ja saada entinen talkoohenki päälle”, Ryynänen edellyttää.Työmaata riittää, sillä Lieksa sai ensi kesäksi järjestettäväkseen ylimääräisen, Kajaanilta vapautuneen arkiprofiilipäivän.”Toivottavasti kolmas päivä jää meille pysyväksi. Hevosihmiset tykkää käydä täällä, ja nyt kun Kajaani ei aja, meidän ravit on tärkeitä koko seutukunnalle.”