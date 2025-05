Lightning Stride mukaan Killerin Eliittiin – ”Sopiva seuraava tähtäin”

Derby-voittaja Lightning Striden seuraavaksi tähtäimeksi on vahvistunut lauantaina 7. kesäkuuta juostava Killerin Eliitti. Valmentaja Katja Melkko vastasi myöntävästi Eliitti-kutsuun nähtyään Lightning Striden palautuneen hyvin edellisestä kilpailustaan.

Lightning Striden tuorein kisa oli Vermossa viime lauantaina juostu Arvid Åvallin Tammaderby, jonka ikäluokan ykköstamma vei odotetusti nimiinsä. Viime syksynä Lightning Stride voitti klassikkokilpailu Suuren Suomalaisen Derbyn sekä Villimiehen Tammakilvan.

“Lightning Stride on palautunut Tammaderbystä hyvin ja Eliitti on sille sopiva seuraava tähtäin ennen heinäkuun St Micheliä”, Katja Melkko kommentoi Killerin raviradan tiedotteessa. “Meiltä on lyhyt matka satamaan ja hevonen on jo tottunut reissaamaan.”

Ruotsissa valmennustoimintaa pitävä Melkko on Lightning Striden valmentaja. Omistajayhtiö on HPT Nordic AB, jossa mukana oleva Heli Tarrimaa on tamman hoitaja. Tähtitamman kasvattaja on Pauli Pitkänen.

Killerin Eliitti täyttää tänä kesänä 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi ykköspalkinto on 25 000 euroa. Eliitin sarjamääritys muuttui vuonna 2023 siten, että kilpailusta tuli 4- ja 5-vuotiaiden lämminveristen kutsukilpailu ja juostava matka piteni 2140 metriin.

Eliittiin kutsutaan kaikkiaan kymmenen hevosta. Vermossa ensi keskiviikkona 14.5. ravattavan Viisivuotispokaalin voittaja saa seuraavan kutsun.

Killerin Eliittiin kutsutut

Star Photo S

Vincent Vici

Sahara Commander

Lightning Stride