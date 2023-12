Lightning Striden suoritus Tammakriteriumissa hylättiin lääkeainerikkomuksen vuoksi

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli vuoden viimeisessä kokouksessaan Lightning Striden 12.8. Teivon Tammakriterium-raveissa antamaa positiivista lääkeainetestinäytettä. Virtsanäytteestä löytyi imidokarbidia, jota käytetään Suomen Hippoksen hallitustiedotteen mukaan babesioosin hoitoon.

”Babesioosia hevosilla aiheuttavat Theileria equi ja Babesia caballi. Kumpaakaan ei ole kotoperäisenä Pohjoismaissa. Imidokarbidipropionaattia sisältävä Imizol 120 mg/ml injektioneste on Suomessa erityisluvallinen lääke, jota on käytetty pitkään nautojen babesioosin hoitoon. Lisääntyneen eläinten maahantuonnin myötä babesioosin riski on kasvanut myös muilla eläinlajeilla”, hallitustiedotteessa kerrotaan.

Annettujen selvitysten mukaan hevosta ei ole lääkitty babesioosin vuoksi, joka on ainoa hyväksytty lääkkeen käyttöindikaatio Suomessa ja Ruotsissa.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on kokouksessaan 15.12.2023 käsitellyt yllä mainittua tapausta.

Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua.

Valmentajan antaman selvityksen mukaan hevosta on lääkitty imidokarbilla 6.7.2023 eli 37 vrk ennen Tampereen raveja (12.8.2023). Koska imidokarbin poistuminen elimistöstä on erittäin hidasta, valmentajan antama selvitys voi selittää löydöksen.

Lightning Stride sijoittui lähdössä ensimmäiseksi ja voitti 24 000 euron palkinnon. Hevosen valmentaja on Jerry Riordan.

Suomen Hippoksen hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä nollatoleranssirikkomuksen virtsanäytteessä todetun matalan imidokarbipitoisuuden perusteella. Valmentaja Jerry Riordanille annetaan varoitus ja määrätään 200 euron suuruinen sakko. Hevosen voittamaa palkintoa ei makseta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta.

Kuuden kuukauden ajokielto

Joni Zitron sai Jokimaalla 16.11.2023 alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymisestä 28 vrk:n ajokiellon. Hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan päätöksen mukaisesti määrätä Joni Zitronille 6 kuukauden (17.11.2023–16.5.2024) kilpailukiellon alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymisestä.

Lähde: Suomen Hippoksen hallitustiedote 18.12.2023