Lightningskyn tulinen kiri yllätti kaikki – ”Eiköhän se Ruotsin kultadivarissa olisi”

Iikka Nurmosen ohjastama Lightningsky kilpaili enintään 120 000 euroa ansainneiden ryhmässä. Ysinumerolla matkaan lähtenyt kaksikko otti juoksupaikan 4. sisältä.

Lightningsky pääsi viimeisen takasuoran lopulla parantelemaan yhden juoksuparin verran asemiaan. Se näytti silloin oikeinkin hyvävoimaiselle. Maalisuoran alussa, kun Onkel Invest Oy:n omistama ruuna sai vapaan radan eteensä, pisteli se aivan eri tahtiin kavioitaan toisen eteen kuin muut. Lightningsky voitti täyden matkan tuloksella 14,8ake ylivoimaisesti ennen Joseph Bokoa.

Voittajan pelikannatus 65-pelissä oli 1,55 prosenttia, eikä Juuso Holttinenkaan osannut tuollaista esitystä suojatiltaan odottaa.

”Varikkokurviin mentäessä näytti, että kiritiloja jos tulee, niin ainakin hyvä sijoitus saadaan. Iso yllätys oli, että se ohitti kaikki. Hevonen tuli korvat kiinni maaliin, ja tuntui lähdön jälkeen sille, ettei ollut startissa käynytkään”, Juuso Holttinen ihasteli. ”Itselläkin on ollut sellainen mieli, että hevonen on parhaat juoksunsa keulasta tehnyt ja sieltä voittonsakin ottanut. Näköjään tänään irtosi hyvä kiri.”

Lämmityksen jälkeen Juuso Holttisen toiveet eivät olleet ainakaan kasvaneet menestyksen suhteen.

”Olin pikkaisen huolestunut ensimmäisen lämmityksen jälkeen, kun siinä oli niin paljon painetta. Yleensä se on aika rento lämmityksessä, mutta nyt oli niin täpinöissään, kun muita hevosia meni ohi ja muuta. Arvelin, että onkohan sillä kaikki kunnossa, mutta näköjään sillä olikin vaan tänään niin paljon intoa.”

Lightningsky oli koko kesän kilpailematta. Lokakuussa Vermossa se starttasi kerran, muttei ollut vielä ollenkaan sellainen kuin nyt Teivossa.

”Hevonen oli vaisu tauolta, vaikka oli treenannut hyvin ennen sitä. Startin jälkeen löytyi kurkusta sanomista, ja hevosta piti lääkitä. Oli selvä syy siihen vaisuuteen. Loppukesällä kun se tuli laitumelta pois, treenien perusteella odoteltiin, että sillä voisi talvella pärjätäkin.”

Lightningsky on ollut Juuso Holttisella treenissä reilut puolitoista vuotta. Andover Hallin poika on päässyt starttailemaan Lahdesta käsin harvakseltaan, kuten myös koko uransa ajan. Startteja sillä on kasassa vasta 38, joista kirkkaimpia mitalisijoja on kasassa 10.

”Sillä on ollut yhden kavion kanssa ongelmia oikeastaan jo useamman vuoden ajan. Sillä alkoi kaviovaiva Ruotsissa, ja sen takia se Suomeen tulikin. Hevosen urakin oli jo katkolla, että tuleeko siitä kilpuria. Kavion kanssa on painiskeltu koko aika. Hevonen oli ensin Utalan Juhalla, joka teki hevosen kanssa kyllä hyvää työtä, että sai sitä tosi paljon paremmaksi. Meillä ollessa on koitettu ajaa kilpaa, mutta kun ei ole päästy täysipainoisesti oikein treenaamaan, ei hevonen ole pystynyt sillä tasolla suorittamaan, millä parhaimmillaan. Kokeiltiin sen takia omistajan kanssa, että se oli viime kesän laitumella.”

Juuso Holttinen tuntee Lightningskyn historian hyvin.

”Se aloitti Ruotsissa tosi hyvin, ja ilman sitä yhtä huonoa kaviota, ei se Suomessa olisi. Eiköhän se Ruotsin kultadivarissa olisi, jos kavio ei olisi alkanut vaivata. Toivotaan, että nyt saataisiin pidettyä hevonen terveenä. ”

Juuso Holttinen odottaa suojatiltaan talvikaudella paljon, jos terveyttä piisaa.

”Siitä se on hyvä hevonen, kun menee oikeastaan yhtä kovaa kesällä ja talvella. Sitä ei hokit haittaa sillain, kun on vaan hyvä pitävä alusta. Päästäisiinpä sen kanssa ajamaan lauantailähtöjä. Liikaa ei pidä innostua, kun historia on mikä on. Liikaa kun innostuu, korkealta putoaa, jos tulee ongelmia. Ainahan sitä pitää ajatella niin, että saataisiin kaviovaiva pidettyä aisoissa, niin pitäisi lauantailähdöissä pärjätä. Viime talvena haaveilin jo, että päästäisiin kunnolla kilpailemaan, mutta kavio ei kestänyt. Jospa se pääsisi näyttämään luokkansa tänä talvena.”

Holttinen kertoo, että Lightningskylle käy niin sanotusti kaikki.

”Lightningsky on tosi kiltti ja hyväajoinen. Se on käytökseltään ja olemukseltaan sellainen kuin hyvät hevoset ovat monesti. Se ei tuhlaa mihinkään ylimääräiseen energiaa, ja on tosi kiva treenata. Silloin, kun kaikki on kunnossa, se kotonakin innokkaasti pistelee menemään häntä pystyssä. Lightningsky on kaikin puolin oikein mukava hevonen.”