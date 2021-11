Liikamaan valmennettaville kaksi T5-voittoa – ”Meinaa huulet rohtua, kun joutuu imutella”

T5-kierros ravattiin tiistaina Rovaniemen Mäntyvaaran radalla. Illan pääpelin avasi Montéässä, jossa Liisa Sassi-Päkkilän ohjastama ja Paula Ruonalan valmentama Don Defender ravasi yllätysvoittoon. 2120 metrin tasoitusajossa ykkössija irtosi ajalla 18,9. 7-vuotias ruuna kuittasi suorituksestaan 2000 euron ykköspalkinnon. Ruonalalle voitto oli jo illan toinen, sillä hänen valmentama Victori oli paras Nuorten sarjassa.

Tasoitusajolla jatkettiin seuraavassakin lähdössä, mutta hevoset saivat kärryt peräänsä. Niemen Eemil ei lyhyellä matkalla hidastellut, vaikka lähtikin 40 metrin pakilta. Jo ensimmäisessä kurvissa Kari Alapekkala kaasutteli ajokillaan johtopaikalle.

Keulavaljakolla oli homma hanskassa koko ajan, eikä voittajasta jäänyt epäselvyyttä, kun Niemen Eemil irrotti varmasti ykköseksi ajalla 27,2ly.

”Tämä on niin viisas hevonen, että kun kääntää kilpailusuuntaan, se tietää mitä tehdä”, Alapekkala kommentoi kiihdytystä voittajahaastattelussa. ”Se voitti tänään helposti.”

Duo Liikamaa-Alapekkala juhli seuraavassakin lähdössä. Tällä kertaa voiton toi Sweetman, joka kukisti kierroksen suurimman peliosuuden keränneen Redberryn.

Suosikki kiihdytti heti alussa johtopaikalle, jonka jälkeen se sai rauhoittaa mukavasti vauhtia. Viimeisellä takasuoralla Redberryn pätkänopeus ei kuitenkaan riittänyt, kun Alapekkala hyökkäsi toisesta ulkoa Sweetmanin kanssa johtohevosen kimppuun. Loppusuoralla ruuna piti kauden neljänteen voittoon, vaikka Redberry kipusi vielä takaisin voittotaistoon.

Kotimatkalta tavoitettu Tarmo Liikamaa oli iloisella tuulella, kun molemmat tiistaina startanneet valmennettava lähtivät kotimatkalle voitto takataskussa. Treenari myös omistaa osuuden kummastakin hevosesta.

”Niemen Eemilin kohdalla oli pikkaisen perhosia vatsassa, kun viime startti meni miten meni, ja siinä oli vähän sairastelua. Aina se mietityttää, onko kaikki hyvin”, Liikamaa sanoi pieneltä tauolta palanneen oriin suorituksesta. ”Se on joka vuosi vähän kehittynyt. Uskon ja toivon, että kun annan sille ensi talvena rekikuuria, se voisi vähän kehittyä, ja jos se edes yhden pykälän kehittyy, olisi aika mukava.”

Sweetmanin voitto oli suursuosikkina startanneen Niemen Eemilin täysosumaa selvästi isompi yllätys. Hieman se tuli puskista myös valmentajalle.

”Sillä aukesi toinen takavuohinen Bodenin startin jälkeen. Se oli pitkään inhottavan kipeä, mutta Sweetman on hyväpäinen hevonen. Kotona se on niin laiska, että treenarilla meinaa huulet rohtua, kun joutuu imutella. Kilpailuissa se on kuin eri hevonen, oikein mukava ja miellyttävä ruuna.”

Liikamaan valmennettavat ovat tänäkin vuonna pärjänneet mainiosti. 29 starttia on tuonut yhdeksän voittoa ja 16 totosijaa.

”Pitää olla nöyrä ja tyytyväinen, toki täytyy myös ammentaa voimaa, että jaksaa tehdä taas töitä.”

Muissa T5-kohteissa voitokkaita olivat kolmen kierroksen kisana ajetussa Mäntyvaara Stayerissa voimillaan jyrännyt Samaras K.M.E. ja päätöskohteessa ykköseksi kirinyt Pranko.