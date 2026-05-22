Liisa Lanki irtisanoi tallinsa ja palaa Viroon – päätöksen taustalla ikävä syy

Reilut kolme vuotta sitten Liisa Lanki ja hänen äitinsä Jelena Tsezaks muuttivat tallinsa Kokemäeltä Forssan Pilvenmäelle. Nyt Lanki on irtisanonut tallin vuokrasopimuksen ja aikoo muuttaa Viroon, koska sopivaa paikkaa ei löytynyt Suomesta. Paluu on kuitenkin mahdollista."Jos sellainen hyvä ja järkevä paikka löytyy. Toistaiseksi en ole löytänyt sellaista kuin olisin halunnut", Lanki kertoo.Pohjoisemmasta olisi löytynyt sopivia paikkoja tallille, mutta välimatkojen takia hän ei innostunut niistä."Suomessa on niin vähän valmennuskeskuksia, että vaihtoehdot ovat vähissä. Haluaisin kuitenkin olla Etelä-Suomessa."Lanki muutti Virosta Suomeen viisi ja puoli vuotta sitten. Nyt hän palaa tuttuun ympäristöön, kun siirtää toimintansa omalle, noin 40 kilometrin päässä Tallinnasta sijaitsevalle tallille."Siellä on kaksi tallia. Kummassakin on 10 karsinaa. Siellä on 18 hehtaaria maata, oma rata ja hiittisuora."Tallin irtisanomisen taustalla on valitettava syy, joka on puhuttanut ravi-ihmisiä Henna Halmeen astuttua esiin ja ilmaistua huolensa 13.5. julkaistussa Hevosurheilussa. Halme kertoi häneen kohdistuneesta häirinnästä, ja myös Lanki nostaa tämän esiin kertoessaan taustat tallin irtisanomiselle."Valitettavasti Suomessa on todella ilkeitä ihmisiä. Olemme kohdanneet paljon kiusantekoa, kuten soittelua hevosenomistajille ja minulle. Ihmiset eivät hyväksy, että on ulkomaalainen. Olen kuullut myös suomalaisten kohdanneen paljon kiusaamista. Asialle pitää tehdä jotain, koska monet ihmiset lopettavat raviurheilun kiusaamisen takia", Lanki sanoo.Forssan sijaintiin ja treenipaikkoihin Lanki oli tyytyväinen, mutta kertoo kiusaamisen käyneen sietämättömäksi ja hevosiakin lähteneen sen takia tallista."Olen tässä nähnyt, miten montaa ihmistä kiusataan ilman syytä. Täällä valmennuskeskuksessa kaikki tietävät, ketkä kiusaa tekevät, niin miksi siihen ei kukaan puutu? Kiusaajia ei ole yksi vaan useampia. He liittyvät Pilvenmäkeen."Lanki ja Tsezaks eivät kuitenkaan toimineet varsinaisesti Pilvenmäen rata-alueella, eikä heillä ole vuokrasopimusta ratayhtiön kanssa. Talli sijaitsee kuitenkin Forssan raviradan välittömässä läheisyydessä.