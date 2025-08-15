Liisa Lanki teki opintomatkan Ruotsiin – "Oli kiva nähdä, että ollaan tehty asioita oikein"

Liisa Lanki ja hänen äitinsä Jelena Tsezaks ovat tutustuneet Kolgjineihin varsakauppojen ja astutusten kautta, ja tallilla työskentelee Liisan hyviä kavereita. Näin hänelle järjestyi mahdollisuus viettää tallilla opettavainen viikko..”Todella hieno kokemus. Upea tila ja mahtavia, toinen toistaan parempisukuisia hevosia”, Liisa Lanki ihastelee..”Adrianin treenisysteemi on todella mielenkiintoinen. Hevosia treenataan kovaa, mutta samalla hevosystävällisesti. Ja jos joku hevonen tarvitsee yksilöllistä treeniä tai huomiota, se myös saa sitä.”.Pääsääntöisesti treenaus tapahtuu pehmeällä hiekkasuoralla ja pulssimittarin kanssa. Hevoset rasittuvat, mutteivät kipeydy. Lisäksi on useita ratoja ja kaksi mäkeä..”Hevosten terveydestä pidetään loistavaa huolta. Treenien jälkeen eläinlääkäri käy huoltamassa niveliä ja antamassa muita tarpeellisia hoitoja. Ludden vaimo on opiskellut lihashuoltajaksi ja kiropraktikoksi ja hoitaa lihaspuolen”, Liisa mainitsee..”Omassa tallissa tehdään paljon samoja asioita. Oli kiva nähdä, että ollaan tehty asioita oikein.”.Viikon aikana Liisa Lanki pääsi ajamaan sekä 2-vuotiaita varsoja että hyvin pärjänneitä vanhempia starttihevosia. Hän pääsi myös tiimin kanssa raveihin..”Hugo Åbergs Memorial -ravit Jägersrossa olivat hienot ja hevoset hyviä. Tallin tuli ykkös- ja kolmossija.”.Liisa Langin ja Jelena Tsezaksin hoiviin Pilvenmäelle talvella muuttanutta kovaluokkaista Falcon Dany Baria ei ole nähty vielä radoilla."Siltä löytyi etupolvesta irtopala, ja nyt se kuntoutuu pikkuhiljaa leikkauksesta", Liisa Lanki päivittää.