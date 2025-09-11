Lil Ikigai jahtaa yllätystä ykkösradalta Jokimaalla, valmentaja Antti Teivaisen sairausloma venyy entisestään

Jokimaan Toto5-kierroksen kakkoskohteena ajetaan 3-vuotiaiden lämminveristen Tie Suur-Hollolaan -karsinta. Lähdön selkeä etukäteissuosikki on Juho Ihamuotilan treenaama Bad Habits, mutta mahdollisen yllättäjän roolia kisassa näyttelee Antti Teivaisen valmentama Lil Ikigai. Elokuun lopulla ajetussa taukostartissa Lil Ikigai sijoittui viidenneksi.”Hampaat irvessä ei nytkään ajeta. Alkukesästä hevonen alisuoritti muutamassa lähdössä, mutta viimeksi se oli Miian (Salminen) mukaan hyväntuntuinen ja maalissa täysissä voimissa. Pääasia minulle olisi, että hevonen tulisi tänäänkin hyvävoimaisena maaliin, mutta Miia päättää taktiikan”, Teivainen kertoo.Fanny’s Adharan poisjäännin myötä Lil Ikigai starttaa 2140 metrin ryhmäajoon ykkösradalta. Teivainen tietää tammansa olleen myös treenissä paremman tuntuinen kuin alkukesästä.”Ajamatta se ei ollut kesällä missään vaiheessa. Ajetaan nyt syksyä kohden muutama lähtö ja mietitään sitten tarkemmin hevosen jatkoa. Jatketaan Lahdessa samoilla varusteilla kuin viimeksi”, hän sanoo.Teivainen itse on viettänyt huhtikuusta alkaen sairauslomaa Teivossa sattuneen kolarin seurauksena. Murtunut lonkka oli noin viikko sitten alkanut kipuilemaan ja tutkimuksissa paljastui, että ensimmäisessä leikkauksessa asennettu titaanitanko oli katkennut.”Toipumisessa tuli takapakkia, ja minut piti leikata uudestaan. Kepeillä pystyn kävelemään, mutta luutumishommat alkoivat alusta. Se on aikaa vievää hommaa, joten ainakin tämän vuoden loppuun olen sairauslomalla. Ei puhettakaan, että vielä hetkeen pystyisin kilpakärryissä istumaan”, Teivainen harmittelee.Teivaisen toisesta leikkauksesta uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.