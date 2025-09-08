Pasi Pykäläinen päättää pitkän taipaleensa Linnunlahden raviradan johdossa.
Pasi Pykäläinen päättää pitkän taipaleensa Linnunlahden raviradan johdossa.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Linnunlahden johto menee uusiksi – "Uudella henkilöllä ei ole heti taloushuolet vastassa"

Joensuun Linnunlahden voimakaksikko siirtyy eläkkeelle.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Matti Kervinen
Pasi Pykäläinen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi