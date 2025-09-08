Linnunlahden johto menee uusiksi – "Uudella henkilöllä ei ole heti taloushuolet vastassa"

Pisimpään yhtäjaksoisesti suomalaisen raviradan johdossa toiminut Pasi Pykäläinen jättää Joensuun raviradan toimitusjohtajan pestin vuodenvaihteen tienoilla. 36 vuotta Linnunlahdella työskennellyt Pykäläinen siirtyy eläkkeelle. Samalla eläkkeelle siirtyy 35 vuotta kilpailusihteerin tehtävää hoitanut Matti Kervinen.”Vuodet vierii, aika kuluu, eikä kello armahda ketään”, Pykäläinen tuumaa.”Tehtävään liittyy paljon perehdyttämistä, joten siksi avasimme haun jo hyvissä ajoin. Varmasti menee joulukuulle ennen kuin uusi ihminen aloittaa.”Jatkossa toimitusjohtajan ja kilpailusihteerin pestit yhdistetään, joten seuraajaksi haetaan henkilöä, joka suoriutuu molemmista tehtävistä.”Tämä rakennemuutos ja vähenevät eurot pakottavat tällaisiin toimenpiteisiin. Yksi osa vastuullisuutta on olla vastuullinen myös omaa yritystään kohtaan. Siksi meidän on tehtävä tällainen ratkaisu.”Pykäläinen kokee, että Linnunlahti jää hänen pitkän taipaleensa jälkeen vakaaseen tilaan, vaikka vallitseva tilanne on radoille varsin haastava.”Sillä tavalla voi olla hyvillä mielin, että talousasiat on kunnossa. Ratakin on hyvässä kunnossa. Olemme viime vuosien aikana investoineet paljon, joten paikat on kunnossa. Korjausvelkaakaan ei radalla ole juurikaan. Meillähän ei ole ulkopuolista pitkäaikaista lainaa ollut lainkaan 2000-luvulla. Talousasema on siis vahva. Uudella henkilöllä ei ole heti taloushuolet vastassa.”