Lipassi loisti kirkkaimpana Oulu Express -finaalissa - "Voi vitsi mie myöhästyin lähdöstä"

Lähtö viivästyi harmittavan haaverin vuoksi, kun finaalin osallistujista Pihlajan Iita pääsi irti. Kilpailu viivästyi vartin verran, ja Lipassi vielä hieman enemmän, sillä sen kiihdytys ei mennyt lainkaan suunnitelmien mukaisesti.

"Voi vitsi mie myöhästyin lähdöstä", olivat Heikki Hoffrenin ensimmäiset sanat miehen kaasuttaessa kohti voittajakehää.

Hetkeä aikaisemmin Lipassi oli tehnyt hirmujuoksun Oulu Expressissä. Hoffren joutui pakittelemaan hevosensa pääjoukon hännille, josta mies käänsi reissuun jo reilusti ennen kierroksen täyttymistä. Päätöskierroksen alussa valjakko hehkutti keulassa juosseen Rekilammen Saulin rinnalla, ja loppusuoralla Lipassi jaksoi vielä vasta ulkoa kirineen Wertin loppurynnistykseen.

"Kun en ole paljoa ajanut, niin lähtö ei onnistunut", Hoffren kommentoi. "Voitto on vähän kiertänyt, joten siksi annoin hevoselle mahdollisuuden. Lipassilla on ollut lihasongelmia, ja siksi sille on laitettua painoa reilusti eteen. Molemmilla puolilla on 400 grammaa painoa, eli keventämisen varaa on reilusti."

Lämminveristen OEX-finaalissa nähtiin uskomaton soolo, jonka esitteli Markku Niemisen tallin Halley Wania. Tamma ampui kärkeen 09,5-avauksessa, eikä tahti mennyt missään vaiheessa hölkäksi. Lopulta tamma rullasi kilpailuennätyksellä 13,3 muiden alta pois.