Zorian, Niko Riekkinen
Niko Riekkisestä on muodostunut Zorianin vakiokuski.Kuva: Nelli Saari
Uutiset

Liperiläisruuna Zorian havittelee jo Vermon valloittajaksi – "Pakko tuosta on yrittää täysiä matkaan"

Jere Taulio suuntaa Zorianin kanssa keskiviikkona Vermoon toiveikkain miettein.
Julkaistu
Loading content, please wait...
XL Toto65
Vermon ravit
Jere Taulio
Zorian

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi