Liperiläisruuna Zorian havittelee jo Vermon valloittajaksi – "Pakko tuosta on yrittää täysiä matkaan"

Vermossa ajetaan keskiviikkona ainakin toistaiseksi historian viimeinen XL Toto65 -kierros. Marraskuun alusta alkaen keskiviikon pääpelin osalta siirrytään lauantain tavoin perinteikkääseen T75-peliin.Yhtenä illan XL T65 -kierroksen suosikeista toimii liperiläisen Jere Taulion valmentama Zorian, joka tavoittelee pääpelin kolmoskohteessa jo kolmatta peräkkäistä voittoaan. Ruunan viimeisin onnistuminen on Porin lauantairaveista.”Se tuntuu edelleen yhtä hyvältä kuin aiemmin. Viimeistelyjä ei päästy vain ajamaan totutun reippaasti, sillä ajopaikat olivat vesisateen jäljiltä aikamoista velliä. Porin reissusta se ei ainakaan tuntunut rasittuneen, sillä hevonen on ollut vain entistä pirteämpi”, Taulio kertoo.Enintään 22 000 euroa ansainneiden lämminveristen 1620 metrin ryhmäajossa Zorian starttaa Niko Riekkisen ohjastamana matkaan radalta viisi. Taulio uskoo suoraviivaiseen taktiikkaan.”Ei kai lähtö tehtävänä ole sen erityisempi kuin viimeksi. Pakko tuosta on yrittää täysiä matkaan. Porissa nopeus ei riittänyt keulaan, mutta onneksi hevonen pääsi pussista pois.”Valmentaja kertoo Zorianin jatkavan samoilla varusteilla ja balanssilla kuin viime starteissa. Lähes 450 kilometrin matka Liperistä on sujunut Vermoon moitteetta.”Turhaa rymyämistä ei ole kuljetustilasta kuulunut”, matkalta puhelimitse tavoitettu Taulio päättää.