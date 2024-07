Lisää ruotsalaisväriä St Micheliin, osanottajalistalle myös yksi vaihdos

St Michel -ajo täydentyi perjantaina ruotsalaisella Castor The Starilla, Mikkelin ravirata tiedottaa. 6-vuotias ori on tullut tänä vuonna lopullisesti mukaan ykkössarjoihin ja sijoittui muun muassa Bodenin suurkilpailussa kesäkuussa Francesco Zetin takana toiseksi. Tuorein kisa meni lähtöpaikan takia enemmän hiitinajoksi.

”Viime keskiviikon Lindesberg meni valmistavaksi startiksi, kun saatiin sinne kasirata. Hevonen oli kyllä hyvä oma itsensä, mutta esimerkiksi varusteiden maksimointi jätettiin Mikkeliin. Hevonen treenasi tänä aamuna ja tuntui tosi hyvältä. Mats Djuse jatkaa Castorin rattailla”, valmentaja Jörgen Westholm kertoo.

Ruotsin kärkivalmentajiin jo vuosia kuuluneen Westholmin tallista on nähty hevosia pari kertaa aiemminkin Mikkelissä.

”Kävin aikanaan St Michelissä She Loves Youlla, ja siitä jäi nälkää. Se reissu ei tuonut menestystä, mutta nyt olisi revanssin paikka. Olen hyvin tyytyväinen Castor The Starin kehitykseen. Ori on tosi nopea ja mielenkiintoinen tapaus Mikkelin vauhtiradalle.”

Daniel Wäjerstenin tallista St Michel -ajoon saapuu aiemmin kutsutun Great Skillsin sijasta viime kesänä Mikkelissä 07,5-vauhtisen avauskierroksen kiskaissut Mellby Jinx.

St Micheliin on enää kaksi paikkaa jäljellä. Ne julkaistaan maanantaina, kun lopullinen lähtölista valmistuu.

St Michel -ajo 2024:

Castor The Star (Ruotsi)

Denver Gio (Italia)

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Hierro Boko (Suomi)

Jason's Camden (Suomi)

Mellby Jinx (Ruotsi)