Lisää kritiikkiä Teivoa kohtaan – "Täällä tuntuu, että hallitus haluaa vaihtaa kenttäväen"

Hevosurheilu uutisoi viime viikolla Tampereen Ravirata Oy:n irtisanoneen ratatallien vuokrasopimukset päättymään jo 30.6. Aikaisemmin oli puhuttu sopimusten jatkuvan vähintään Kuninkuusraveihin tai jopa vuodenvaihteeseen saakka..Asiaa koskeneessa uutisessa oman vuokrasopimuksensa jo vähän aikaisemmin irtisanonut Jari Kinnunen esitti voimakasta kritiikkiä..”Teivossa on ollut jo viimeiset viisi vuotta tosi huono henki alakerran (toimisto) ja valmentajien kesken, ja viimeisen vuoden aikana tilanne on vain pahentunut. Tuntuu, että me valmentajat olemme roskasakkia – rasite, josta aiheutuu vain kuluja”, hän alusti..”Tosi pienistä asioista on niin kauheita kissanhännän vääntöjä, että pitää korottaa ääntä. Alakerralle on elämän ja kuoleman asia, saako ne laskuttaa meiltä muutaman kympin tai satasen enemmän tai vähemmän, vaikka tonnitkaan ei Teivon tulevaisuutta ratkaise.”.Ratayhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Heiskala kiisti lauantaina Tototv:n lähetyksessä tietävänsä, että valmentajien ja toimiston välit olisivat tulehtuneet. Muiltakin valmentajilta kuin Kinnuselta tulee jyrkästi erilaista viestiä..”Asia on juuri niin kuin Kinnunen sen sanoo. Kukaan meistä ei kiukuttele ratatallien purkamisesta vaan siitä, kuinka huonosti asiat on hoidettu. Toiveena on ollut vain asiallinen, oikeudenmukainen kohtelu ja tiedonsaanti, mutta ne eivät ole viime vuosina enää toteutuneet”, toinen ratavalmentaja Sari Orreveteläinen kokee..Hän ihmettelee toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlrothin lausuntoa koskien palavereja valmentajien kanssa..”Niitä ei todellakaan ole pidetty hänen toimestaan kuin yksi ja sekin vain, koska Kinnunen sen vaatimalla vaati. Näin siitäkin huolimatta, että Heiskala lupasi viime kesänä, että palavereja aletaan pitää kuukausittain.”.Hevosurheilu on nähnyt asiaa koskevaa viestinvaihtoa..”Laskutus on ollut sekaisin syksystä 2023, ja täysin käsittämättömäksi se muuttui viime kesänä. Muun muassa laskutusperusteet ja hinnat alkoivat vaihdella kuukausittain.”.Orreveteläinen ihmettelee myös Heiskalan tietämättömyyttä välien tulehtuneisuudesta..”Epäasiallisesta käytöksestä on oltu ensin radan johtoon ja lopulta Hippokseenkin yhteydessä lukuisia kertoja jo viime kesästä lähtien, ei se voi olla yllätys.”.Viime perjantaina Orreveteläisen ja Ahlrothin välejä selviteltiin jopa Suomen Hippoksen asettaman ulkopuolisen selvityshenkilön johdolla, mutta palaverin sisältöä Orreveteläinen ei halua tarkemmin avata..”Sen verran voin kuitenkin sanoa, että tallien irtisanomisen aikaistamiselle kerrottiin nyt eri syy kuin meille tulleessa sähköpostissa.”.Orreveteläinen muistuttaa, että vuokralaisten kohtelu ei kosketa vain heitä itseään..”Vaikka meitä vuokralaisia on määrällisesti vähän, palvelemme kaikkien asiakaskunta, yhteistyötahot ja sponsorit mukaan lukien varsin suurta joukkoa ihmisiä, aina harrastajista kasvattajiin ja kumppaneihin. Tällainen kohtelu oman väen toimesta ja erityisesti silloin, kun pitäisi tosissaan puhaltaa samaan hiileen, on monen mielestä melkoisen kylmä kylpy.”.”Lappeenrannassa kenttäväki halusi vaihtaa hallituksen. Täällä tuntuu, että hallitus haluaa vaihtaa kenttäväen”, Sari Orreveteläinen ihmettelee..Pääomistaja huolissaanTyytymättömien vuokralaisten joukkoon ilmoittautuu myös Kristian Lella. Hän vuokrasi kolme karsinaa hiittikäyttöön Hannu Kamppurilta vapautuneesta tallista, josta Joni-Petteri Irri oli vuokrannut aiemmin kuusi karsinaa..”Kriteriumin aattoperjantaina saimme tekstiviestin, että tallin pitää olla tyhjä kahden päivän päästä sunnuntaina. Vastattiin ensin, ettei se onnistu ja että meillä on kahden kuukauden irtisanomisaika, mutta annettiin kuitenkin periksi. Saman tien sanoin kuitenkin irti GLi Yhtiöiden yhteistyösopimukset Teivon kanssa”, Kristian Lella kertoo..Tätä edelsi hänen mukaansa pitkällinen pallottelu ja edes takaisin veivaaminen vuokrasopimuksen kanssa..Tampereen Ravirata Oy:n hallituksen Lella oli jättänyt jo keväällä..”Tein silloiselle puheenjohtajalle Asko Koskiselle rakentavassa hengessä ehdotuksen toimenpiteistä, joilla radan toimijoiden yhteishenkeä olisi voitu parantaa. Vastaanotto oli tyrmäävä”, hän perustelee.. Ratayhtiön pääomistaja, Pohjois-Hämeen Hippoksen Säätiö, oli pitkään tietämätön ongelmista ratayhtiön johtamisessa..”Tiedonkulku ratayhtiön hallituksesta omistajalle on ollut nihkeää. Nyt on tullut toisesta suunnasta tietoa närkästyksestä tallien lopettamisesta ja muista asioista”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Markku Meurman vahvistaa..”Sekin huolestuttaa, miten lähtöjä on saatu myytyä. Sehän on yksi perusasia.".Asioista on tarkoitus saada selkoa pikimmiten.."Meillä on maaliskuun lopussa säätiön hallituksen kokous, ja otetaan siinä esille, mistä viiltää. Voidaan pyytää joku hallituksesta tai toimitusjohtaja kertomaan, missä mennään. Me ollaan annettu hallitukselle vapaat kädet työskennellä, mutta hallitus vastaa siitä, mitä se tekee", Meurman linjaa.."On tietysti ikävää, että tällaisia asioita pitää selvitellä juuri nyt, kun paine on kova saada Kuninkuusravit hyvin järjestettyä.".