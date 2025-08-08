Ravit Ruotsi
Mats E Djuse nähdään Dundee Asin kärryillä Åbyssä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Lisää suomalaisomistajien hevosia Åby Stora Prisiin

Annamari Sipilän omistama ja Alessandro Gocciadoron valmentama Dundee As sai kutsun torstaina illalla ja on Åby Stora Prisin kymmenes hevonen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Åby Stora Pris
Dundee As

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi