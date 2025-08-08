Lisää suomalaisomistajien hevosia Åby Stora Prisiin

Dundee As kilpaili viimeksi Axevallalöpningissä heinäkuun puolivälissä ja sijoittui kakkoseksi Staro Mack Crowen jälkeen. Suomalaisomistukseen se siirtyi ST:n mukaan heinäkuussa.”Olen ollut yhteydessä Dundee Asin taustajoukkoihin heti Axevallan jälkeen, ja sieltä tuli suurta kiinnostusta olla mukana Åby Stora Prisissä. Dundee As on osoittanut viihtyvänsä pitkillä matkoilla. Huomioitavaa on myös, että Dundee As ei ole hävinnyt Åbyssä”, urheilujohtaja Jon Walter Pedersen sanoi tiedotteessa. Dundee As voitti viime vuoden huhtikuussa Åbyssä Lyon Grand Prixin.Antti Ojanperän valmentama ja Backstage Stablen omistama Main Stage sai kutsun tiistaina. Viikonlopun aikana kutsutaan vielä kaksi hevosta. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntainaÅby Stora Pris ajetaan lauantaina 16. elokuuta, matkana on 3140 metriä ja voittaja saa 1,5 miljoonaa kruunua.Åby Stora Pris 2025Kutsutut hevoset:Dundee As (Alessandro Gocciadoro)Epic Kronos (Daniel Redén)Immortal Doc (Fredrik Wallin)Kentucky River (Daniel Redén)Macahan (Maria Törnqvist)Main Stage (Antti Ojanperä)Mellby Jinx – Daniel WäjerstenStaro Mack Crowe (Mattias Djuse)Vallatonian (Kristian Malmin)Önas Prince (Per Nordström)Åby Stora Prisin kutsutut hevoset Åbyn sivuilta.Main Stagelle kaksi uutta haastajaa – Mellby Jinx ja Epic Kronos Åby Stora Prisiin.Main Stage mukaan Åby Stora Pris -taistoon – "Päätettiin lähteä kokeilemaan"