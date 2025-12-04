Lisenssimarkkinan aloitus siirtymässä – näin Antti Lehtisalo näkee asian hevosalan kannalta

Alun perin rahapelaamisen Suomessa oli tarkoitus siirtyä lisenssimarkkinaan 1.1.2027. Iltalehti uutisoi tiistaina, että sen tietojen mukaan lisenssimarkkinan aloitus olisi siirtymässä puolella vuodella.Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo luottaa uutisen todenperäisyyteen.”Mitään virallista vahvistusta, valtioneuvoston asiakirjaa tai muuta, en ole nähnyt, mutta tällaista vihiä on muualtakin tullut. Vakavasti asiaan täytyy suhtautua”, Lehtisalo kommentoi.Hirveän dramaattisena hän ei asiaa hevosalan kannalta pidä, mutta…”Koko ajan on korostettu, että ylimenokauden (ajan ennen kuin Hippoksen yhdessä ATG:n kanssa perustama peliyhtiö pääsee vauhtiin ja alkaa tuottaa hevosalalle rahoitusta, toim. huom.) rahoitus on turvattava, jotta elinkeino ja alan 6000 työpaikkaa säilyvät. Tätä faktaa aloituksen mahdollinen viivästys meistä riippumattomista syistä konkretisoi entisestään”, Lehtisalo korostaa.Paitsi että peliyhtiö alkaa tuottaa aloituksen viivästyessä laskettua myöhemmin, kuluja ilman tuottoa rullaa laskettua pidempään. Uuden Hippos ATG -peliyhtiön edustajat kertoivat valtuuskunnan syyskokouksessa yhtiöön rekrytoitavan noin 30 henkeä, mistä syntyy huomattava palkkakustannus.”Kulujen kanssa on oltava totta kai tarkkana ja rekrytointeja porrastettava, mutta se on Hippos ATG:n hallituksen asia. Siinä on Hippoksella edustus. Kaikki on tehtävä niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista, mutta toisaalta on oltava valmiina, kun lisenssimarkkina avautuu”, Antti Lehtisalo muistuttaa..12 totopelaajaa kiinnostavaa kysymystä lisenssimarkkinasta – Jari Vähänen vastaa