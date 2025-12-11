Lisenssimarkkinan aloitus viivästyy – mitä se tarkoittaa Hippos ATG:lle?

Alun perin rahapelaamisen lisenssimarkkinan Suomessa piti startata vuoden 2027 alusta, mutta viime viikolla Iltalehti uutisoi aloituksen siirtyvän puolella vuodella eduskuntavaalien yli.Hippos ATG on aloittanut rekrytoinnit ja valmistautuu lisenssimarkkinaan täyttä häkää. Sille uutinen on takaisku.”Pidämme viivästymistä ongelmallisena, sillä se tarkoittaa, että hevosurheilun tulovirrat viivästyvät. Samaan aikaan päätös ei tullut meille yllätyksenä, sillä olemme olleet tiiviissä yhteydessä viranomaisiin ja seuranneet prosessia tarkasti”, Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke kommentoi Hevosurheilulle.Ylitsepääsemättömiä ongelmia viivästys ei kuitenkaan hänen mukaansa aiheuta.”Liiketoimintasuunnitelmamme ovat riittävän joustavia mukautumaan, ja olemme valmistautuneet kuluneen vuoden aikana vaihtoehtoisiin aikatauluihin. Uusi ajoitus muuttaa aikatauluamme, mutta ei tavoitettamme olla suomalaisen hevosurheilun suurin rahoittaja.”Hippos ATG:n toinen omistajayhtiö ATG julkisti vastikään suuren säästöpaketin. Koska pelituotot eivät ole kehittyneet toivotulla tavalla, tulosparannusta haetaan 300 miljoonan kruunun eli 27,65 miljoonan euron säästöillä seuraavien kolmen vuoden aikana.Hippos ATG:n toimintaan ATG:n säästökuuri ei vaikuta.”Hippos ATG:n osalta työ jatkuu muuttumattomana: lanseeraamme maailmanluokan pelituotteen Suomen markkinoille. Teemme sen keskittyen vahvasti sekä kustannuksiin että tuottoihin”, Mikael Bäcke linjaa..Lisenssimarkkinan aloitus siirtymässä – näin Antti Lehtisalo näkee asian hevosalan kannalta