Mikael Bäcke Hippos ATG
”Uusi ajoitus muuttaa aikatauluamme, mutta ei tavoitettamme olla suomalaisen hevosurheilun suurin rahoittaja", Mikael Bäcke sanoo.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Lisenssimarkkinan aloitus viivästyy – mitä se tarkoittaa Hippos ATG:lle?

Tieto aloituksen siirtymisestä puolella vuodella ei aiheuta uudessa peliyhtiössä riemunkiljahduksia.
Julkaistu
Loading content, please wait...
lisenssimarkkina
Hippos ATG Oy
Mikael Bäcke

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi