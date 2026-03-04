Lotta Nilsson: "Ymmärrän, miten tärkeää Hippos ATG:n onnistuminen on Hippokselle ja koko hevosalalle Suomessa"
Suomen Hippoksen yhdessä peliyhtiö ATG:n kanssa perustaman Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin ensin ATG:n toimitusjohtaja Hans Lord Skarplöth. Kun hän jätti ATG:n, myös puheenjohtajakausi päättyi.
MT Hevoset uutisoi viime viikolla, että Hippos ATG:n uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin Lotta Nilsson. Hän kuuluu ATG:n johtoryhmään ja tuntee myös Hippos ATG:n läpikotaisin.
”OIen ollut sen perustamisessa mukana ihan ensimmäisistä Suomen Hippoksen kanssa käydyistä neuvotteluista lähtien. Vain hallituksen kokousten johtaminen on uutta, mutta se ei suuresti eroa muiden kokousten johtamisesta”, Nilsson olettaa.
Hän tiedostaa Hippos ATG:hen kohdistuvat suuret tuotto-odotukset suomalaisen hevostalouden tulevaisuuden päärahoittajana.
”Ymmärrän, miten tärkeää Hippos ATG:n onnistuminen on Hippokselle ja koko hevosalalle Suomessa. Meillä on suuret ambitiot, mutta samaan aikaan ei voi tietää, miten markkina ja kilpailu kehittyvät, kun mennään lisenssimarkkinaan. Palan joka tapauksessa innosta lähteä täyttämään niitä odotuksia.”
Omaa ravitaustaansa Lotta Nilsson kuvailee vaatimattomaksi.
”Äidilläni oli ratsastuskoulu, ja lapsena istuin enemmän satulassa kuin kärryillä. Olen kuitenkin työskennellyt ATG:ssä kohta 12 vuotta, ja sinä aikana on raviurheilukin tullut tutuksi.”