Lotta Nilssonista Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtaja

MT Hevoset uutisoi torstaina, että Suomen Hippoksen ja ruotsalaisen ATG:n yhteisen peliyhtiö Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Lotta Nilsson. Aiemmin puheenjohtajana toimi Hans Lord Skarplöth, joka toimi peräti 13 vuoden ajan ATG:n toimitusjohtajana. ATG tiedotti helmikuussa Skarplöthin jättäneen pestinsä yhteisymmärryksessä.Nilsson toimii tällä hetkellä ATG:n varatoimitusjohtajana. Skarplöthin lähdön jälkeen toimitusjohtajan virkaa on toimittanut väliaikaisesti ATG:n hallituksen puheenjohtaja Peter Norman.ATG Hippos on tehnyt viime aikoina värväyksiä myös henkilöstöpuolella. Helmikuun alussa yhtiö tiedotti palkanneensa Pekka Kaidesojan osaksi tiimiään. Hänen tittelinsä on Head of Content, mikä tarkoittaa Suomeksi sisältövastaavaa.Viime kesänä yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Mikael Bäcke, ja marraskuussa yhtiö tiedotti palkanneensa Jussi Nurmen operatiiviseksi johtajaksi.Suomessa rahapelaaminen siirtyy lisenssimarkkinaan näillä näkymin vuoden 2027 kesällä. Alun perin muutoksen piti astua voimaan jo tammikuussa 2027. Joulukuussa Iltalehti kuitenkin uutisoi tietoihinsa nojaten, että hallituspuoleet olisivat sopineet muutoksen siirtyvän puolella vuodella eteenpäin eli eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan..Hippos ATG Oy• Tarjoaa vedonlyöntiä hevosurheiluun, urheiluun ja nettikasinoihin kesästä 2027 alkaen.• Omistajina Suomen Hippos (50 %) ja ATG (50 %), voitonjaosta 60 % (Suomen Hippos) ja 40 % (ATG)• Toimitusjohtaja: Mikael Bäcke• Hallitus: Lotta Nilsson, puheenjohtaja (ATG); Markus Lahtinen,Jäsen (Suomen Hippos); Minna Mäenpää, jäsen (Suomen Hippos);Juha-Matti Mäkilä, jäsen (Suomen Hippos); Lotta Nilsson Viitala, jäsen(ATG); Per Tellander, jäsen (ATG); Daniel Santikos, jäsen (ATG)• Pääkonttori: Helsinki