Kuvassa vasemmalta oikealle ATG:n entinen toimitusjohtaja ja Hippos ATG:n entinen hallituksen puheenjohtaja Hans Lord Skarplöth, Hippos ATG Oy:n uusi toimitusjohtaja Mikael Bäcke, Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo ja toimitusjohtaja Minna Mäenpää. Vermon täysihoitotallista kuvassa edustaa ruuna Gianluca. Kuva: Maisa Hyttinen.
Lotta Nilssonista Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtaja

Nilsson korvaa puheenjohtajan pestissä Hans Lord Skarplöthin.
