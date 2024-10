Lounasravit Oulussa vajaan vuoden tauon jälkeen – ”Yleisö kysyy niitä koko ajan”

Lounasravit olivat monta vuotta osa ympärivuotista ravitarjontaa Suomessa. Enimmillään niitä ravattiin kahdet viikossa, keskiviikkona ja perjantaina.

Ravipäivien vähennyttyä vähennys osui ensimmäiseksi lounasraveihin, ja tänä vuonna niitä ei ole esimerkiksi ravattu lainkaan. Loppuvuoden 2024 aikana ”lounareita” ravataan kahdet: tänään 11.10. Oulussa ja kahden viikon päästä 25.10. Killerillä.

”Silloin kun lounasraveja ajettiin, ne olivat meillä suosittuja, ja vieläkin yleisö kysyy niitä koko ajan. Olen kysellyt jo pitkään, voitaisiinko sellaiset ajaa tänäkin syksynä, ja lopulta saatiin Hippoksesta lupa”, Oulun raviradan toiminnanjohtaja Marja Pahkala iloitsee.

”Vastaanotto oli kilpailijoidenkin puolelta hyvä, hevosia jouduttiin karsimaankin. Viime vuonna meillä oli molemmissa lounasraveissa ravintola täynnä, ja sitä toivotaan nytkin. Monet ovat sanoneet, että tulevat työporukan kanssa syömään.”

Perjantain lounasraveihin saapuu myös lupaviranomaisia tutustumaan ravien järjestämiseen. Syy on tietysti ensi vuoden Kuninkuusravit, jotka järjestetään juuri Äimärautiolla. Pahkalan mukaan järjestelyt ovat hyvällä mallilla.

”Niitä on tehty jo pidemmällä aikavälillä, mutta erilaisia parannuksia ja korjauksia on vielä tulossa. Talkoolaiset on lähteneet innolla mukaan, alueen ihmiset ovat todella heränneet. Tekemistä riittää toki vielä itse tapahtumassakin”, Pahkala muistuttaa.

Lounasravien jatkumisesta ensi vuonna hän ei osaa sanoa vielä mitään varmaa.

”Mutta meillä on niihin niin hyvä suhde, että uskon ja toivon, että ainakin yhdet järjestetään”, Marja Pahkala päättää.