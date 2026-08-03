Jääkiekkoilija ja raviurheilija Antti Pihlström
Antti Pihlström vastasi Loviisan Euronelkun suurimmasta yllätyksestä Naranjahilla.Kuva: Anu Leppänen
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Loviisan Euronelkku yksiin taskuihin – tällaisella systeemillä voitettiin lähes 50 000 euroa

Taitava nettipelaaja Orivedeltä nappasi ainoan oikean rivin kiinni 60 euron lapulla.
Julkaistu

Loviisan Euronelkkuun ei saatu yhtään suosikkivoittajaa. Täysosumia löytyi lopulta vain yksi arvoltaan 47 463,39 euroa.

Voittoisa systeemi maksoi 60 euroa, ja sen oli laatinut nettipelaaja Orivedeltä. Rivin suurin yllättäjä Naranjah löytyi toisessa kohteessa kahteen rastiin.

Lähde: Veikkauksen viestintä

Oriveteläisen nettipelaajan systeemi

2,7 (4,9)

2,5 (3,12)

2,4,5,7,8 (13,11)

4,5,8 (12,2)

Pelin panos: 1,00 €

Pelin hinta: 60,00 €

Pelin voitto: 47 463,39 €

Euronelkku
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