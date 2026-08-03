Uutiset
Loviisan Euronelkku yksiin taskuihin – tällaisella systeemillä voitettiin lähes 50 000 euroa
Taitava nettipelaaja Orivedeltä nappasi ainoan oikean rivin kiinni 60 euron lapulla.
Loviisan Euronelkkuun ei saatu yhtään suosikkivoittajaa. Täysosumia löytyi lopulta vain yksi arvoltaan 47 463,39 euroa.
Voittoisa systeemi maksoi 60 euroa, ja sen oli laatinut nettipelaaja Orivedeltä. Rivin suurin yllättäjä Naranjah löytyi toisessa kohteessa kahteen rastiin.
Lähde: Veikkauksen viestintä
Oriveteläisen nettipelaajan systeemi
2,7 (4,9)
2,5 (3,12)
2,4,5,7,8 (13,11)
4,5,8 (12,2)
Pelin panos: 1,00 €
Pelin hinta: 60,00 €
Pelin voitto: 47 463,39 €