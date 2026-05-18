Luciano Bryne ollut kolme vuotta tauolla – yllätyspaluu uusista käsistä ja Ruotsi syksyn haaveena

Luciano Brynen edellinen startti on juostu 31. toukokuuta 2023, kun se juoksi Killerin Eliitin katsastuslähdössä Vermossa. Hevonen oli tuolloin nelivuotias, ja se oli kolmevuotiaana kulkenut täyden matkan 12,8-vauhtia. Alku-uransa ori kilpaili Seppo Palmroosin valmennuksesta. Nyt hevonen on siirtynyt velipojalle, ja Dimitri Palmroos haaveilee seitsemänvuotiaaksi varttuneen Luciano Brynen kanssa paluusta radoille."Luciano Bryne on nyt ollut kolmisen viikkoa tallissa", Palmroos paljastaa. "Se oli velipojan tyttären lemmikkinä ja harrastehevosena. Orin terveystilanne on nyt hyvä. Se on täysin parantunut haasteidensa jälkeen, joten olen tosimielellä sen kanssa. Sitä on tarkoitus laitella rauhassa ja katsoa syksyllä, jos pääsisimme starttiin."Mikäli uuden valmentajan haaveet toteutuu, tavoitteena on päästä kilpailemaan myös Ruotsissa. Luciano Brynella on rahaa 43 804 euroa, ja sillä on vasta 16 kilpailua urallaan."Ruotsin kieli on tuttu, ja sieltä löytyy varmasti myös asemapaikka tarvittaessa myöhemmin syksyllä. Luciano Bryne on tosijuoksija, ja sillä on kaikki mahdollisuudet tehdä onnistunut paluu radoille. Sen juoksuhalut ovat tallella", Palmroos päättää..Ikäluokkamenestyjä Luciano Bryne kävi klinikalla – ”Huipulla tuulee”