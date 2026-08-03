Lumettaja on voittanut urallaan 17 kertaa.
Lumettaja on voittanut urallaan 17 kertaa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Lumettaja ei osallistunut kuninkuuskilvan päätösmatkalle – kausi jatkuu syksyllä

Terho Rautiainen valottaa tallinsa tähtioriin tilannetta.
Julkaistu
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Terho Rautiainen
Lumettaja
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