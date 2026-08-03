Lumettaja ei osallistunut kuninkuuskilvan päätösmatkalle – kausi jatkuu syksyllä

Lumettaja sijoittui Teivon kuninkuuskilpailun avausmatkalla seitsemänneksi ja maililla yhdenneksitoista. Päätösmatkalle ori ei osallistunut lainkaan."Se oli huono avaumatkalla ja vielä huonompi toisella osamatkalla. Käytettiin hevosta tutkittavana klinikalla ja se paljastui kipeäksi", valmentaja Terho Rautiainen kertoo.Rautiainen arvioi 11-vuotiaan oriin kauden jatkuvan noin puolentoista kuukauden kuluttua."Hevonen sai nyt lääkekuurin, josta seuraa 28 vuorokauden varoaika. Syyskuun puolelle starttaaminen menee", hän toteaa.