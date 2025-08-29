Lumi-Oosa palaa muutaman viikon paussilta.
Kuva: Anu Leppänen
Lumi-Oosa palaa tositoimiin Lahdessa – ”Odotan siltä paljon”

Lumi-Oosa ja Runoneito iskevät yhteen ensimmäistä kertaa sitten Oulun kuningatarkilvan.
Harri Kotilainen
Lumi-Oosa
Lahden ravit

