Lumi-Oosa palaa tositoimiin Lahdessa – ”Odotan siltä paljon”

Harri Kotilaisen valmentama Lumi-Oosa palaa neljän viikon paussin jälkeen kilparadoille perjantai-iltana Lahdessa. Vuoden 2023 ravikuningatar starttaa illan kuudentena lähtönä ajettavassa suomenhevostammojen avoimessa 2140 metrin ryhmäajossa.”Hevonen sai kuningatarkilvan jälkeen olla vähän helpommalla jonkin aikaa. Nyt on jonkin aikaa ajeltu, ja hyvin hevonen on treenannut”, Kotilainen kertoo.Lumi-Oosa starttaa seitsemän hevosen lähdössä uloimmalta radalta. Tamman lähtönopeus on tunnetusti huippuluokkaa, joten seiskaradaltakin suunta on eteenpäin ja kohti keulapaikkaa.”Keulasta se on parhaiten mennyt. Siitä ajetaan, jos sinne päästään”, Kotilainen vahvistaa.”Jos Lumi-Oosa yhtään suorittaa samalla tavalla kuin treeneissä, odotan siltä paljon. Se on tuntunut hyvältä, joten hyvillä mielin lähdetään. Ainahan tällaisen paussin ja kuningatarkilvan jälkeen ensimmäinen startti on vähän arvoitus. Treenit ovat kuitenkin menneet tosi mallikkaasti.”Kuningatarkilvan päätösmatkan Lumi-Oosa kilpaili kengittä ja jenkkikärryillä. Tänään tamma kilpailee kengät jalassa ja tavallisista kärryistä.”Sen pitäisi normivarusteillakin tehdä hyvä suoritus.”Neljän viikon takaisessa Oulun kuningatarkilvassa Lumi-Oosa sijoittui toiseksi kuningattareksi kruunatun Jockas Ritan jälkeen. Kotilainen on huojentunut, että tamma suoritti vuoden pääkilpailussa hyvin.”Pikkuisen epäilytti, kun tammasta uupui vähän alkukesän starteissa. Juoksut meni hyvin, ja hevonen teki sen minkä pystyi. Jockas Rita oli vain sen verran parempi, että pystyi voittamaan monenlaisella taktiikalla.”Lumi-Oosan kausi jatkuu vielä Lahden jälkeen, mutta vielä ei ole varmuutta miten. Kotilainen toivookin syksylle parempia kilpailumahdollisuuksia avoimen tason tammoille.”Nyt ajetaan tosi harvakseltaan ja pienillä palkinnoilla. Tamma on niin aliarvostettu hevonen Suomessa. Jos ei Kunkkareissa pärjää, jää tili pieneksi. Tuntuu melkein pilkanteolta näin pienet palkinnot. Tähän on saatava muutos”, Kotilainen vaatii.”En ymmärrä, mistä kuilu tammojen ja oriiden sekä ruunien välillä johtuu. Ennen Kunkkareita tammoillekin on kilpailumahdollisuuksia, mutta sen jälkeen ei juurikaan."