Lumi-Oosan kausi alkaa ensi maanantaina Kuopiossa – "Treenien osalta kilpailuvirettä on vaikea arvioida"

Vuonna 2023 ravikuningattareksi Kouvolassa kruunattu Lumi-Oosa käynnistää 12-vuotiskautensa maanantaina 20. huhtikuuta Kuopiossa ajettavassa avoimessa tammalähdössä. 2100 metrin ryhmäajoon tamma sai radan kaksi.”Talvitauko on mennyt hyvin, vaikka parhaat lumikelit eivät nyt tänä talvena kauaa kestäneetkään. Tavallisesti olemme ajaneet rauhallista peruskuntotreeniä pidempään, mutta nyt kevään tultua aikaisin reippaampaa ajoa on takana enemmän kuin aiempina vuosina ennen kauden aloitusta. Jännä nähdä kuinka se hevoseen vaikuttaa”, valmentaja Harri Kotilainen kertoo.Markku Lumiahon omistama ja kasvattama Lumi-Oosa sijoittui viime kesänä Oulun kuningatarkilpailussa kakkoseksi häviten 0,7 sekuntia seppeleen voittaneelle Jockas Ritalle. Alkavan kilpailukauden osalta Kotilainen pitää odotuksien suhteen jalat maassa.”Katsotaan kuinka tamma lähtee taas menemään. Se ratkaissee myös uran jatkoa, onko astuttaminen ajankohtaista jo tänä kesänä vai vasta myöhemmin tulevaisuudessa. Treenien osalta kilpailuvirettä on vaikea arvioida. Hevonen on kotona oikeastaan aina samanlainen”, Kotilainen sanoo.Kauden avauskisassa Kotilaisen mukaan tärkeintä olisi, että tamma tulee voimissaan maaliin.”Normivarustuksella mennään rautakengät jalassa. Ei vielä tässä kohtaa kikkailla”, Kotilainen toteaa.