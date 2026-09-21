Lumi-Oosan kilpaura päättyy viimeistään vuodenvaihteessa – ”Jos se sitten ensi keväänä tulisi paremmin kantavaksi”

Vuoden 2023 ravikuningatar Lumi-Oosa jäi pois viime lauantaina Lappeenrannassa ravatusta kylmäveristen tammalähdöstä. Hevosen omistaja-kasvattaja Markku Lumiaho kertoo, ettei kyse ole mistään vakavasta.”Näitä syksyn räkätauteja. Vähän tamma oli yskähdellyt. Limaa oli ja veriarvot vähän pielessä”, Lumiaho avaa hevosen tilannetta.Lumi-Oosaa yritettiin saada kesällä kantavaksi. Tulos ei kuitenkaan ollut toivottu, ja kilpaura jatkuu näillä näkymin vielä syksyn ajan.”Suunnitelma oli, että ajetaan joku lähtö tässä syksyn aikana, mutta tämä ei mennytkään aivan putkeen. Vielä olisi tarkoitus kuitenkin ajaa lähtö, mutta riippuu siitäkin, miten lähtöjä on tarjolla. Onhan tammalähtöjä vielä Vermossa, Turussa ja Porissa ainakin, mutta onko sen jälkeen? Riippuu myös siitä, miten tuo tauti menee ohitse", Lumiaho pohtii.Valmentaja Harri Kotilainen kertoo, että Lumi-Oosalta otetaan vielä verikokeet ennen Vermon ensi viikon keskiviikkoravien ilmoittamisajan päättymistä. Mikäli kaikki on niiden osalta kunnossa, saatetaan tamma nähdään Vermossa 30.9. lyhyellä matkalla ravattavassa Tammatähdessä."Meillä on monessa hevosessa ollut pientä tautia. Veriarvot oli Lumi-Oosalla sen verran huonot, että ei kannattanut lähteä lauantaina raveihin. Jos ne on kohentumaan päin, voisi ajatella Vermoon ilmoittamista", Kotilainen suunnittelee."Näköjään tällainen märkä ja lämmin syksy tahtoo tehdä sen, että monet hevoset toipuvat hitaasti."Viimeistään vuodenvaihteessa Lumi-Oosan kilpauran on tarkoitus loppua, vaikka 12-vuotiaalla tammalla olisi kilpailuoikeutta vielä muutama vuosi jäljellä. Se on tähän mennessä kilpaillut 76 kertaa totosijoin 29–11–10. Lumi-Oosan voittosumma on kohonnut jo 341 655 euroon.”Viimeistään vuodenvaihteessa päästetään tamma helpolle, jos se sitten ensi keväänä tulisi paremmin kantavaksi. Se on tehnyt jo niin kovan uran, ja kun se ei lähtenyt kilpailukauden aikana kantavaksi, vaikka se siemennettiin kahteen kiimaan, niin tämä on seuraava vaihtoehto”, Lumiaho sanoo.Lumi-Oosalla on jo yksi jälkeläinen: vuonna 2020 syntynyt ruuna Lumi-Vikke. Se on voittanut kahdeksasta startistaan kaksi.