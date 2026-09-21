Lumi-Oosa on tehnyt jo tähän mennessä hienon uran Harri Kotilaisen käsistä. Vielä tamma nähtäneen radoilla, mutta tuskin enää monesti.
Lumi-Oosa on tehnyt jo tähän mennessä hienon uran Harri Kotilaisen käsistä. Vielä tamma nähtäneen radoilla, mutta tuskin enää monesti.Kuva: Anu Leppänen
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Lumi-Oosan kilpaura päättyy viimeistään vuodenvaihteessa – ”Jos se sitten ensi keväänä tulisi paremmin kantavaksi”

Lumi-Oosa jäi sairastumisen takia kotitalliin viime lauantaina.
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Harri Kotilainen
Lumi-Oosa
Markku Lumiaho
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