Luotto Jorma Kontioon palkittiin 279 000 eurolla – näin voittorahat jakaantuivat

Voittorivin jackpot-kierrokselle oli laatinut nettipelaaja Kokkolasta. Hän oli pelannut 172,80 euron systeemin ja jakanut sen myyntiin 18 osuuden nettiporukkapeliksi. Itse hän piti kaksi osuutta. Loput 16 osuutta menivät nettipelaajille eri puolelta Suomea.



Peliin osui täysosuma, jolla voitti alavoittoineen 279 729 euroa. Jokaisella 9,60 euron hintaisella porukkaosuudella voitti siis 15 540 euroa.



Päätöskohteessa rivin arvoa nosti Jorma Kontion ohjastama Urano Unico, jota oli pelattu vain 1,32 prosenttia kohteen merkeistä. Osuneessa pelissä Urano Unico löytyi kolmeen merkkiin.



Myös viidennessä kohteessa Jorma Kontio ajoi yllätysvoiton. Geisha Road Grif oli 4,48 prosenttia pelattu yllättäjä, joka löytyi suomalaisten voittajien porukkapelistä neljään merkkiin.

Lähde: Veikkauksen tiedote