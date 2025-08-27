Ville Korjus osti Välähdyksen pojan.
Ville Korjus osti Välähdyksen pojan.Kuva: Anu Leppänen
Luovijärvi ja Korjus varsakaupoilla, kesällinen orivarsa vaihtoi omistajaa

Kaupasta huolimatta Teuvo Luovijärvi on huolissaan suomenhevosen tilasta Pohjois-Suomessa.  
Teuvo Luovijärvi
Ville Korjus

