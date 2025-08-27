Luovijärvi ja Korjus varsakaupoilla, kesällinen orivarsa vaihtoi omistajaa

Teuvo Luovijärvi myi kesällisen kasvattinsa Tee Wee Marskin (Välähdys–Tee Wee Lumoliinu, Kilun Peedro) Välähdyksen takaa löytyvälle Ville Korjukselle.”Soitellaan silloin tällöin, ja tästä tuli puhetta”, Teuvo Luovijärvi taustoittaa.Välähdysläisiä Suomessa riittää, mutta Tee Wee Marskin suvussa oli jotain muutakin, joka herätti Korjuksen kiinnostuksen.”Sukuyhdistelmä on sama kuin Weikolla: emänisä Kilun Peedro ja toisen emän isä Kihin Hiski. Sellaista ei ole monella hevosella Suomessa. Tee Wee Lumoliinun edellinen orivarsa meni Lahti-Luopan Petrille”, Luovijärvi mainitsee.Vaikka myynti nimimiehelle ilahduttaa kasvattajaa, Pohjois-Suomen hevosurheilun ja erityisesti suomenhevoskasvatuksen tila huolestuttaa häntä.”Ei täällä kovin monta varsantekijää ole, varsoja ei synny paljon. Kolme siemennettiin Kemijärvellä, Tervolaan ei syntynyt tänä vuonna yhtään. Vähäistä on suomenhevoskasvatus”, keminmaalainen Luovijärvi huokaa.”Bodenissa vain lisäävät päiviä, lämminveriset kiinnostaa siksi enemmän. Yhtään ei paranisi ravipäiviä Pohjois-Suomesta enää vähentää, muuten käy suomenhevosen kilpailumahdollisuudet liian vähiin. Ja Rovaniemellä ei saisi olla tällaista 2,5 kuukauden taukoa kuin nyt”, Luovijärvi vetoaa.