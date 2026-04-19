Lupaava King Cruzado muutti pohjoiseen – "Bodenin lähtöihin tähdätään"

Viime maanantaina Teivossa ennätyksensä 13,1aly noteerannut King Cruzado vaihtoi kyseisen kilpailun jälkeen omistajaa, ja hevonen siirtyi Team Cruzadon nimiin. Lauantaiaamuna ruuna saapui uuden valmentajansa Iida Lanton tiluksille Tornioon."Maiju (Leppäjärvi) toi Kingin tähän aamulla Hanna Lepistöltä ja Valtteri Lintulalta. Siinä on pikku kimppa takana", Lantto alustaa."Kyseessä on tosi mielenkiintoinen hevonen tänne pohjoiseen. Hanna on todella taitava, mutta koetetaan olla pilaamatta sitä hänen jäljiltään. Jos se tuollaisena pysyy, niin kai sillä meillä päin pitäisi vähän pärjätä."Starttikuntoinen 5-vuotias nähdään treenarin mukaan suhteellisen pian lähtölistoilla. Suurimmat tähtäimet on asetettu länsinaapurin suuntaan."Se juoksi viime maanantaina kilpaa ja oli tosi hyvä. Startin jälkeen tehtiinkin kaupat. Varmaan kohtapuoliin aloitellaan, ja Bodenin lähtöihin tähdätään."Kesäkuussa tasavuosia täyttävä Lantto on muutenkin tyytyväinen tallinsa kompaktiin kalustoon."Mielenkiintoinen kesä on tulossa. Tuntuu, että tallissa on tosi kivoja hevosia. Epic Combo on mennyt oikein hienosti ja Pain Trainkin vaikuttaisi löytäneen itsensä. Se tosin tykkäsi vähän huonoa Rovaniemen viime startin radasta. Kolme viikkoa sitten tuli Ruotsista Vancouver High. Sillä on ollut omat ongelmansa, mutta ihan kiva hevonen se on tänne, jos asiat saa kohdilleen. Starttiin tulo menee sen osalta pitkälle kesään", Lantto päättää.