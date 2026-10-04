Lykke Li Hossin uusi valmentaja selvillä

Oulun ja Ylivieskan suurkimppatalli joutui hankalaan tilanteeseen, kun Suomen Hippos langetti kimpan omistaman Lykke Li Hossin Villinmiehen Tammakilvan voittajaksi valmentaneen Eija Sorviston kahden vuoden kilpailukieltoon doping-rikkomuksesta. Lykke Li Hossiin rikkomus ei liittynyt.

Kilpailukiellon aikana Eija Sorvisto ei voi valmentaa eikä kilpailuttaa hevosia, joten Lykke Li Hossille piti valita uusi valmentaja. Valinta kohdistui tamman pitkäaikaiseen hoitajaan Julia Korkiakoskeen.

"Lykke Li Hoss muuttaa Ylivieskassa sijaitsevaan täysihoitotalliin ja siirtyy Julia Korkiakosken valmennuslistalle. Julia vastaa jatkossa itsenäisesti hevosen valmennuksesta oman yrityksensä kautta eikä valmenna muita nykyisen valmentajan hevosia", kimppa tiedottaa.

Suurkimpassa päätöksiä tekee kimpan edustajisto, johon kuuluvat kimpanvetäjä Viena Kauppi, Pohjolan Hevosystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja Elina Peltola ja kilpailuvastaava Nelli Lindholm sekä Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja Katri Helminen ja Jussi Korkia-Aho.

"Päätöstä tehdessämme tärkein kysymys oli, mikä on tässä tilanteessa hevoselle parasta. Luonnollisesti radat halusivat hevosen jatkavan alueellaan. Nyt Lyyli saa jatkaa tutun ihmisen kanssa sille tutuilla valmennustavoilla sekä ruokinnalla. Koemme tämän olevan tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu, sillä kimppaa on nykyisellään jäljellä vajaa kolme kuukautta", kimpanvetäjä Viena Kauppi perustelee kimpan tiedotteessa.