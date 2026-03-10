Ruuna Chalmar ja Saku Ankelo harjoitusraveissa.
Ruuna Chalmar ja Saku Ankelo harjoitusraveissa.Arkistokuva: Esko Pamppunen
Uutiset

Maailmalta oppia hakenut pari asettui tallinpitäjiksi Poriin

Saku Ankelo ja Niina Kaijanniemi ovat aloitelleet toimintaansa maaliskuun alusta alkaen.
Julkaistu
Porin ravit
Saku Ankelo
Niina Kaijanniemi

