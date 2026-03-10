Maailmalta oppia hakenut pari asettui tallinpitäjiksi Poriin

Porin raviradalla pariskunnan asemapaikaksi tuli ennen poniklubina toimineet tilat."Vuokrattiin niin sanottu ponitalli, peruskorjattu talli, johon on mahdollisuus ottaa 10–12 hevosta", Saku Ankelo kertoo. "Olemme pistämässä yritystoimintaa pystyyn, vielä paperiasiat eivät ole valmiit."Tällä hetkellä hevosia on kolme. 2-vuotias ranskalaistamma Olala Nonantaise (Uhlan du Val) loukkasi itseään kuljetuksessa ja 5-vuotias Spookeyball (Minnestads el Paso) on pitkän aikavälin projekti. Sen sijaan 3-vuotias tamma Braxlin Base (Maharajah) tulee Hannu Hietaselta perjantain raveihin kilpailuliisingillä porilaistalliin."Sen pitäisi olla koelähtökunnossa", Ankelo tietää.Ankelo ja Kaijanniemi hakivat oppia ulkomailta usealta tallilta. Normandian alueella he työskentelivät yhteensä 2,5 vuotta Etienne Duboisilla, Dominik Locqueneux'llä, Erik Bondolla sekä Saara Jalastin ja Jean Baudronin tallilla."Tietyllä tavalla sydän jäi Ranskan raviurheiluun, kaipuu on sinne. Suomalaisten kannattaisi mennä sinne muutenkin kuin talvimeetingiin", Ankelo sanoo."Sen reissussa huomasi, että aina ei tarvitse pehmytsuoraa ja mäkeä. Esimerkiksi Locqueneux'llä hevoset liikkuivat hyvin, vaikka oli yksinkertaisesti rataa ja suoraa, kuten Porissakin."Ranskan-ajan jälkeen pariskunta ehti työskennellä vielä puoli vuotta hevosenhoitajina Johan Untersteinerilla Halmstadissa, kunnes päätti perhesyistä palata Suomeen."Ostettiin mummonmökki Porin laitamilta. Vaimo tekee hierontoja ja faskiakäsittelyjä, itse jonkin verran kengittelen. Toivottavasti asiakkaita löytyy, ja saadaan hommaa isolleen", Ankelo sanoo.Ankelo on 46-vuotias ja pitää vahvasti Satakunnan raviurheilun puolia."Kyllä meitä nuoremman polven aktiivisia raviurheilijoitakin täällä on, lasken itseni sellaiseksi. Porissa on hyvä henki. Vaikka takapakkia tuli (kilpailupäivissä ja tukipäätöksissä), taisteluhengellä jatketaan. En halua vastakkainasettelua, mutta toivon, että Poria ei unohdettaisi. Tämä on tärkeä paikka rannikkoseudun raviurheilulle."Asiasta uutisoi ensin MT Hevoset.