Maajussi-Teijan 13-aikainen ruuna vaihtoi valmentajaa – ”Neljä hevosta on aivan liikaa”

Haukiputaan Virpiniemessä talliaan pitävällä valmentajalla oli aiemmin listoillaan neljä hevosta. Määrä kuitenkin väheni yhdellä, kun Särkelän viime kesänä Traveran huutokaupasta ostama Rocking Flax siirtyi Iida Lanton valmennukseen.

”Minulla on paha astma, mutta kovalla lääkityksellä pysyn terveenä”, Särkelä alustaa. ”Huomasin, että näin kovilla pakkasilla neljä hevosta on aivan liikaa. Laitoin omille Facebook-sivuilleni ilmoituksen, että kuka ottaisi treeniin. Ida laittoi viestiä, ja minähän vein hevosen sunnuntaina sinne.”

Särkelä kertoo vaikuttuneensa Lanton treenipaikoista, joihin lukeutuu muun muassa kahden kilometrin hiittisuora. Uuden valmentajan on tarkoitus myös opettaa ruunalle montén saloja.

”Se on ratsu jo, mutta kokeilisi kaikki montéhommat, koska se on niin iso hevonen, että sillä kannattaa alkaa ajamaan sitäkin.”

Rocking Flaxin on tarkoitus palata osaomistajansa valmennukseen kevään aikana, mutta suunnitelmat voivat muuttua, jos Lanton metodit tuottavat tulosta.

Sunnuntaina Särkelällä riittää jännitettävää Oulun raveissa, kun hänen viime syksynä ostama Goosebumps debytoi Suomessa. Nelivuotiaaksi kääntyneen oriin vire on arvoitus valmentajallekin.

”Täällä menivät paikat niin huonoiksi, että ainoastaan yksi kovempi harjoitus on alla. Perustreeniä on toki ajettu, mutta kilpailuvauhtia ainoastaan tuon yhden kerran. Matkaa radalle on vain 20 kilometriä, niin mennään katsomaan, meni syteen tai saveen.”

7-vuotiaaksi kääntynyt Nandino Ås toi Särkelälle viime vuoden ainoan voiton valmentajana. Edellinen startti Rovaniemellä toi kuitenkin huonoja uutisia. Tamma täräytti marraskuisena maanantai-iltana avauspuolikkaan aikaan 10,5 ja väsyi lopulta kahdeksanneksi.

”Niinhän siinä kävi, että hankoside meni”, valmentaja harmittelee. ”Olen nyt alkanut pikkuhiljaa treenata sitä. Sen kanssa olisi ollut mukava kilpailla talvella.”

Nandino Ås on tarkoitus astuttaa tänä keväänä. Kovasukuiselle tammalle ei ole valittu vielä sulhoa, ja oriin lisäksi Särkelää mietityttää toinenkin asia.

”Minulla ei tahdo olla malttia alkaa laitella hevosta varsasta saakka”, hän nauraa. ”On suuri kysymysmerkki, jääkö mahdollinen varsa aikanaan minulle. Nandino Ås on kuitenkin niin viisas hevonen, että sen kanssa on mukava alkaa tehdä varsaakin.”

Särkelän valmentaman Trion täydentää Perry Breezer, jolle tehtiin kurkkuleikkaus, eikä se ole sen jäljiltä vielä valmis kilpailemaan.