Budjetti 2027 valtioneuvosto
Hevostalouden määrärahojen lopullinen suuruus tarkentuu vuoden 2027 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Kuva: Valtioneuvosto
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Maakuntaratojen tukihaku avautui, määrärahojen suuruus tarkentuu vielä

Haun enimmäismäärät ovat tällä hetkellä 2026 toteutuneita tukitasoja alemmat.
Julkaistu
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