Maakuntaratojen tukihaku avautui, määrärahojen suuruus tarkentuu vielä

Maakuntaratojen toiminta- ja palkintotukien haku vuodelle 2027 avautui maanantaina 12.10. Haeavustuksia.fi-sivustolla toimintatuen enimmäismääräksi ilmoitetaan 7 miljoonaa ja palkintotuen noin 18 miljoonaa euroa sisältäen myös kesäratojen palkintotuen..Tälle vuodelle toimintatukia myönnettiin maakuntaradoille 7,108 miljoonaa euroa. Tämän vuoden palkintotuki oli kesäradat mukaan lukien noin 19,3 miljoonaa euroa..Raviurheilujohtaja Arto Hytönen ei pidä mahdollista palkintotuen laskua dramaattisena..”Jonkin verran säästöä tulee kuuden kilpailupäivän vähenemisestä ja yhden Toto75-päivän profiilin muuttumisesta tavallisiksi Toto5-raveiksi. Niissä 1 000 euron ykköspalkinto on se kipuraja, jonka alle valmistelussa ei voida mennä, joten säästöt kohdennetaan muualle. Tukipäätökset tekee tietysti lopulta ministeriö”, Hytönen korostaa..Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö muistuttaa hakuohjeissa ilmoitettujen summien kuvaavan tässä vaiheessa haettavissa olevia enimmäismääriä. Lopullisia johtopäätöksiä muutoksista viime vuoteen verrattuna ei voida siksi vielä tehdä..”Hallituksen budjettiriihessä linjaamat ratkaisut muodostavat valmistelun lähtökohdan. Tämän vuoksi hakuohjeissa on kerrottu haettavissa olevat enimmäismäärät sekä todettu, että määrärahojen lopullinen suuruus tarkentuu vuoden 2027 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Tämänhetkisen arvion mukaan se tapahtuu joulukuussa”, Sirviö sanoo..”MMM on pitänyt tärkeänä, että hakuprosessi voidaan käynnistää normaalissa aikataulussa, vaikka vuoden 2027 talousarviota ei ollut vielä lopullisesti vahvistettu haun avautuessa.”Tukien jakoperiaatteisiin, hakukriteereihin tai mittareihin ei ole Sirviön mukaan tehty olennaisia muutoksia.