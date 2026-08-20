Henri Bollström ratkaisi Derbyn viimeisen finaalipaikan kohtalon, kun nosti pallon toimitusjohtaja Ahti Ruoppilan pitämästä pokaalista ensimmäisenä Campparilla. Tällä kertaa tuuri ei ollut myöten.
Henri Bollström ratkaisi Derbyn viimeisen finaalipaikan kohtalon, kun nosti pallon toimitusjohtaja Ahti Ruoppilan pitämästä pokaalista ensimmäisenä Campparilla. Tällä kertaa tuuri ei ollut myöten.Maisa Hyttinen
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Maalikuvan perusteella Likan Lupaus Campparia edellä – silti Derbyn viimeinen finaalipaikka ratkaistiin arpomalla

Likan Lupauksen ja Campparin jaettu nelossija herättää keskustelua.
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