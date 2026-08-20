Maalikuvan perusteella Likan Lupaus Campparia edellä – silti Derbyn viimeinen finaalipaikka ratkaistiin arpomalla

Vipinän Vihellyksen voittaman Derby-karsinnan jälkeen suurin keskustelu käytiin lähdön muusta tulojärjestyksestä, kun tuomaristo päätyi jakamaan nelossijan Iikka Nurmosen ohjastaman Likan Lupauksen ja Henri Bollströmin Campparin kesken.Näin ollen viimeisestä finaalipaikasta käytiin hevosten välillä arvonta ennen lähtöratavalintatilaisuuden käynnistymistä. Ennen arvontaa Iikka Nurmonen pyrki seremoniakehässä keskustelemaan arvontaa valvoneen kilpailutuomari Toni Rantasen kanssa, ettei ole tuomariston kanssa samaa mieltä tulojärjestyksestä.Arvonnasta voittajaksi nousi Miika Tenhusen treenaama Likan Lupaus. Nurmonen kommentoi raveissa myöhemmin Daisy Gardenin voittajahaastattelussa arvontatilannetta seuraavasti.”Jokainen kenen kanssa olen raveissa karsintalähdön maalikamerakuvasta keskustellut on nähnyt selvän eron Likan Lupauksen hyväksi. Likan Lupaus oli selvästi Campparia edellä. En ymmärtänyt miksi finaalipaikka piti arpoa”, Nurmonen pohti.Tuomaristo kommentoi tapahtumia ratahaastattelija Lauri Hyvösen referoimana seuraavasti.”Tuomariston on tulojärjestyksen osalta pystyttävä todistamaan aukottomasti hevosten keskinäinen järjestys maalikameran kuvasta. Neljännen sijan osalta ei pystynyt täydellisellä varmuudella toteamaan tummaa taustaa vasten missä Campparin turpa leikkaa maalilinjan. Tämän johdosta neljäs sija tuomittiin tasapääjuoksuksi.”.Siirin Toive Derbyn nopein karsintavoittaja – "Tämä on syntynyt hyväksi".Ginza hurjalla kirillä Kasvattajakruunun karsintavoittoon – näiltä lähtöradoilta finaaliin