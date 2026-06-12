Maarianhamina avaa kautensa sunnuntaina – heinäkuun erikoisuutena kylmäverilähdöt

”Ahvenanmaan valmentajien kannalta olisi tietysti parempi ajaa ravit tasaisin välein, mutta samaan aikaan Ruotsista ja manner-Suomesta on toivottu tuplaraveja ja mahdollisuutta ajaa yksillä kuluilla kaksissa raveissa. Päätimme kokeilla sitä ja toivomme sen lisäävän hevosia.”