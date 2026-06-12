Maarianhamina avaa kautensa sunnuntaina – heinäkuun erikoisuutena kylmäverilähdöt
Maarianhaminan ravikausi käynnistyy tänä sunnuntaina kello 19.30. 3. ja 5. heinäkuuta Maarianhaminassa ravataan tuplaravit, ja sitten kausi jo päättyykin.
”Tänä vuonna meidän ei ole mahdollista järjestää kuin kolmet ravit. Ravien järjestäminen on kallista, emmekä saa siihen tukea Suomen eikä Ruotsin keskusjärjestöltä. Sponsorirahakin on tänä päivänä tiukassa”, Ålandstravetin toiminnanjohtaja Amanda Söderström perustelee.
”Ahvenanmaan valmentajien kannalta olisi tietysti parempi ajaa ravit tasaisin välein, mutta samaan aikaan Ruotsista ja manner-Suomesta on toivottu tuplaraveja ja mahdollisuutta ajaa yksillä kuluilla kaksissa raveissa. Päätimme kokeilla sitä ja toivomme sen lisäävän hevosia.”
Sunnuntain kaudenavausravit ajetaan kuudella lähdöllä. Avoimeen lähtöön ilmoitettiin vain kolme hevosta, ja se jouduttiin perumaan. Manner-Suomesta mukana ovat Harri Koivunen neljällä ja Jyrki Filatoff kahdella hevosella.
”Ruotsalaisilla on se ongelma, että viimeinen paluulaiva lähtee sunnuntaina 18.30. Suomeen lähtee 02.10 Långnäsistä Finnlinesin lautta, joka on Naantalissa aamuseitsemältä”, Söderström tietää.
”Olemme valtavan riippuvaisia pelituotoista. Lauantaipäiviä emme ATG:lta täksi vuodeksi saaneet, ne menivät Norjaan, mutta näinä sunnuntaipäivinä saamme järjestää V65-pelin.”
Heinäkuun tuplaravit ajetaan perjantaina kello 16 ja sunnuntaina 19.30 alkaen. Ravien erikoisuus on, että ensi kertaa sitten vuoden 2016 PM-ravien Maarianhaminassa juoksee myös kylmäverisiä.
”Meillä ei ole kylmäverisiä, mutta Ruotsista ja manner-Suomesta kiinnostusta on jo osoitettu”, Amanda Söderström iloitsee.
”Samoilla hevosilla voi ajaa molempina päivinä, ja välipäivänäkin radalla tapahtuu.”