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Maarianhaminassa runsaasti suomalaisia perjantaina ja sunnuntaina
Vaikka Maarianhaminan kaksipäiväiset ravit osuvat Suur-Hollola-ravien kanssa päällekkäin, raveihin matkaa mannermaalta runsas suomalaisedustus.
Perjantaina Nina Pettersson-Perkléniltä starttaa 6, Antti Veteläiseltä 5, Harri Koivuselta 4 ja Jerry Rauokselta 2 hevosta. Moona Espolta on tulessa yksi hevonen ja yksi poni.
Sunnuntaina Koivuselta ja Veteläiseltä starttaa 4 ja Jyrki Filatoffilta 2 hevosta.
Manner-Suomessa Suur-Hollola-viikonlopun ravitarjontaa täydentävät Vieremän, Kemijärven ja Halsuan kesäratojen ravit.