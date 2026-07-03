Ålandstravet ajaa kilpaa tällä viikolla perjantaina ja sunnuntaina.
Ålandstravet ajaa kilpaa tällä viikolla perjantaina ja sunnuntaina.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Maarianhaminassa runsaasti suomalaisia perjantaina ja sunnuntaina

Vaikka Maarianhaminan kaksipäiväiset ravit osuvat Suur-Hollola-ravien kanssa päällekkäin, raveihin matkaa mannermaalta runsas suomalaisedustus.
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Perjantaina Nina Pettersson-Perkléniltä starttaa 6, Antti Veteläiseltä 5, Harri Koivuselta 4 ja Jerry Rauokselta 2 hevosta. Moona Espolta on tulessa yksi hevonen ja yksi poni.

Sunnuntaina Koivuselta ja Veteläiseltä starttaa 4 ja Jyrki Filatoffilta 2 hevosta.

Manner-Suomessa Suur-Hollola-viikonlopun ravitarjontaa täydentävät Vieremän, Kemijärven ja Halsuan kesäratojen ravit.

Maarianhaminan ravit
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