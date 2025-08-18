Maarit Multisilta
Maarit Multisilta 70 vuotta: Temen viisaus teki vaikutuksen

Hevoskasvattajana tunnetuksi tullut Maarit Multisilta täyttää maanantaina 18.8. 70 vuotta.
