Madame De Vieki uusiin käsiin – ”Sanoin, että mitä te varsaa ostatte, kun tästä saa nelivuotiaan samaan hintaan”

Hannu-Pekka Korven valmennuksessa koko aiemman uransa kilpaillut Madame De Vieki on vaihtanut omistajaa ja samalla myös valmentajaa. 4-vuotiaan tamman uusi valmentaja on Pasi Teini, joka myös omistaa hevosen yhdessä poikansa Matias Teinin ja tämän tyttöystävän Laura Sinkkosen kanssa.Ikäluokkakisoja kolunneen Madame De Viekin omistajakolmikko löysi Traveran nettihuutokaupasta. Sen edellinen startti on reilun parin viikon takaa. Kyseinen kisa oli Vermossa ravattu Derby-karsinta, joka päättyi rajuun keulakamppailuun osallistuneen Madame De Viekin osalta keskeytykseen jo puolentoista kierroksen jälkeen.”Tamma tuli eilen (keskiviikkona) talliin. Nuoriso oli etsinyt varsaa, mutta sanoin, että mitä te varsaa ostatte, kun tästä saa nelivuotiaan samaan hintaan kuin varsan”, Teini alustaa. ”Itse en olisi kauheasti välittänyt lisätä hevosmäärää, mutta sanoin sitten lähteväni mukaan.”Madame De Viekillä on edessään vajaan kahden viikon päästä kilpailtavat Villinmiehen Tammakilvan karsinnat. Kilpailemista on siis tarkoitus jatkaa, mutta hyväsukuisen tamman kohdalla astuttaminenkin voi tulla kysymykseen ensi keväänä.”Hannu-Pekka on varmasti treenannut tammaa tosi hyvin, että emme me paremmin valmentamaan pysty, mutta josko paikanvaihdos piristäisi.”.Teinin valmennuksessa on tällä hetkellä runsaasti nuoria hevosia. 2-vuotiaita hän laskee olevan kaikkiaan kahdeksan, joista suurin osa on suomenhevosia.”Kaikkiaan meillä on viitisentoista ajettavaa, kun nuoret tulevat laitumelta. Kyllä siinä kahdelle ihmiselle riittää töitä, kun laskee päälle kaikki tallin siivoamiset, ruokinnat ja muut. Joskus tulee mieleen, että jostain voisi saada helpommalla leivän pöytään”, yhdessä vaimonsa Katri Teinin kanssa talliaan Eurassa pyörittävä Pasi Teini naurahtaa.Aivan kaksin pariskunta ei onneksi joudu työskentelemään.”Muksutkin toki auttavat. Matias varmaan ajaa treeneissä tätä Madame De Viekiä itse. Hän ajaa muitakin omia hevosiaan.”Teinin tallin tämän hetken kirkkain tähti on Kukkarosuon Kurko. Se ilmoitettiin tänä vuonna mukaan Kuninkuuskilpaan, mutta vielä sitä ei kelpuutettu kuin varasijalle. Oriin oli kuitenkin määrä startata Oulun Kuninkuusraveissa ajetussa pronssi vs. hopeadivisioonafinaalissa, mutta se jäi kisasta pois jalan rasituksen vuoksi.”Se tulee varmaan vielä starttiin tässä syksyn aikana. Ajetaan muutama startti, kunnes jäädään talvitauolle. Talvella en aio kilpailla Kukkarosuon Kurkon kanssa.”.Historia toistaa itseään – Kukkarosuon Kurkolla ainekset huipulle.Kukkarosuon Kurko jättää Oulun finaalit väliin – tässä syy