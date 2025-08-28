Madame De Vieki rattaillaan Tommi Kylliäinen.
Madame De Vieki kilpaili viimeksi Derby-karsinnassa. Kaikkiaan 4-vuotias tamma on kilpaillut 22 kertaa totosijoin 1-3-2 ja tienannut 25 250 euroa.Kuva: Anu Leppänen
Madame De Vieki uusiin käsiin – ”Sanoin, että mitä te varsaa ostatte, kun tästä saa nelivuotiaan samaan hintaan”

Madame De Viekillä tähdätään Villinmiehen Tammakilvan karsintoihin.
Pasi Teini
Madame De Vieki

