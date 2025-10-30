Magic Schermer avaa torstaina Oulussa uusista käsistä – "Sen ostaminen oli sellainen illan mieliteko"

Pääpelin päätöskohteessa starttaava 6-vuotias Magic Schermer on valmentautunut Jukka Mämmelän tallissa vasta lokakuun puolivälistä alkaen hänen ostettuaan kimppakaveriensa kanssa ruuna itselleen Traveran nettihuutokaupasta. Myyjänä toimi Kari Lähdekorven KM Hästfarm i Holm AB.”Sen ostaminen oli sellainen illan mieliteko. Olin seurannut hevosta jo ennestään Suomessa Karin kaupattua sitä minulle, mutta hinta oli silloin korkeampi”, Mämmelä taustoittaa.Ensimmäisen starttinsa uusista käsistä Magic Schermer kilpailee samalla balanssilla kuin Joni-Petteri Irrillä ollessaan. Varustuksen osalta mennään avovehkeillä. Mauri Jaaran ohjastettava starttaa lämminveristen 2120 metrin ryhmäajoon radalta kaksi.”Hevonen oli meille tullessaan hienossa kunnossa. Olen ajanut sillä nyt puolenkymmentä kertaa ja minun käteeni se tuntuu aivan hyvältä menijältä. Odotukset on sijoille yksi-neljä”, Mämmelä sanoo.Sunnuntaina Magic Schermer kilpailee jo Ylivieskassa. Tuohon starttiin ruunalle osui takarivi.”Testataan nyt pari lähtöä, että kuinka se menee. Samalla nähdään, tarvitseeko meidän tehdä jotain hoitotoimenpiteitä jatkoa ajatellen”, valmentaja kokee.Mämmelän toinen valmennettava Oulun Toto5-pelissä on Millie de Veluwe, joka starttaa 2120 metrin tasoitusajoon paalun kakkosradalta. Lähdön suosikki on Antti Ojanperän valmentama Combat Fighter.”Millie de Veluwe on elämänsä kunnossa. Ensimetrien sujuessa hyvin saa takamatkalaisetkin tehdä ihan oikean juoksun”, Mämmelä kertoo.