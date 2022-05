Magical Princess lopetti Vermossa hirmukyytiä – ”Maailman mukavin hevonen”

Nelosradalta avannut Magical Princess latasi suoraan startista kärkipaikalle. Kanssakilpailijoilla ei ollut matkalla halua prässätä viime vuoden Derbyvoittajaa. Magical Princess tuli viimeiset 500 metriä kerrassaan 08,3-vauhdilla, ja lähimmäksi kirinyt Manny Muscle tuli maaliin parin valjakonmitan päässä.

”Hevonen on ollut tosi mukavantuntuinen käteen pitkän aikaa. Tamma on ihan hyvässä kunnossa, kun saisi pidettyä tällaisena”, Pekka Korpi toivoi voittajahaastattelussa.

Magical Princessillä tähdätään luonnollisesti Suur-Hollola-ajoon, eikä tammaa nähdä esimerkiksi Solvallassa tulevana viikonloppuna.

”Siellä (Suur-Hollolassa) on tosi hyviä vastassa, mutta Magical Princess on maailman mukavin hevonen. Se on kiltti ja hyvä ajaa.”

Salamakypärien vuoden toinen osalähtö päättyi Jere Hurmeen ohjastaman Minecraftin kirivoittoon. 7-vuotias matkasi johtavan Marlon Dee'n takana, ja kun kiritilat loppukurvissa löytyivät, kirmasi Minecraft ylivoimaista vauhtia parhaaksi. Tino Paldan ajoi Wutanin hopealle, Aada Salon ajama Marlon Dee jaksoi pronssille.

Teräsmiesliigassa Antti Teivainen ajoi lähes pelaamattomalla Explosive Secretillä päättäväisesti keulapaikalta, ja nelivuotias hallitsi kärkipaikalta ylivoimavoittoon.

Lyhyen matkan kilpailussa koko 65-kierroksen pelatuin ravuri Skyfall Shine oli jokaisen prosenttinsa arvoinen. Hannu Torvisen ajokki avasi ja lopetti kovaa ja otti erittäin helpon keulavoiton ennätyksellään 12,1aly.

Terho Rautiaisen suojatti Lumettaja oli pienessä kylmäveritasoituksessa kärkipaikalta omaa luokkaansa, vaikkei oriin ravi silmiä koko ajan hivellyt. Lähdöstä mainittakoon myös, että toiseksi suoraan tauolta lopettanut Viktor Kärppä ylitti 100 000 euron voittosumman.

Tammalähdössä Antti Teivainen sai ajaa Melinda Sesillä avauslenkin ”löröä”, ja kaksikko kontrolloin lähdön tapahtumia kovavauhtisella kirilenkillä vuoren varmasti.

