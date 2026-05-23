Magnitude loisti Kuopio Stakesin karsinnassa, Arctic Fiona lopetti 08,5

Magnitude taisteli karsintavoittajaksi, vaikka joutui juoksemaan johtavan rinnalla. Keulapaikkaa puolustanut Callela Capitano väsähti ulos finaalista, mutta Magnitude kesti 11,7-tuloksella ykköseksi. Piccolo Coctail kiri päätöspuolikkaan kärjen ulkopuolella sinnikkäästi. Se oli samalla ajalla kakkonen.Ensimmäisessä karsinnassa Arctic Fiona sai aloittaa rauhassa. Sillä ei ollut mitään ongelmia pitää asemiaan 08,5-lopetuksessa. Artful Iceman piti takaa kakkoseksi ja Silver Stahl seurasi sisältä kolmanneksi. Lafayette kiersi mahdottomista asemista väkevästi, joten se voi olla yllättävän kova finaalissa. .Kuopio Stakes -finaali kello 15.52 (1p. 29 000 €) 1. Arctic Fiona / Santtu Raitala2. Magnitude / Hannu Torvinen3. Piccolo Coctail / Iikka Nurmonen4. Legacy Luca / Ari Moilanen5. Lafayette / Olli Koivunen6. Prince Casper / Heikki Mikkonen7. Spring Ale / Pekka Korpi8. Make Cash / Jukka Torvinen9. Artful Iceman / Jarmo Saarela10. Silver Stahl / Mika Forss