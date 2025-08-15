Magnitude mukana Vermon Kolmivuotispokaalissa – Mascate Matchin toisella varsalla pieni takapakki

Pekka Korven valmennuksessa liki voitosta voittoon juossut Mascate Match lopetti kilpauransa nelivuotiskauteen vuonna 2020. Poikkeuksellisen lahjakas tamma siirtyi siitokseen ja on ehtinyt tehdä jo kolme varsaa. Huipputamman jälkeläisten edesottamuksia seurataan erityisellä tarkkuudella.”Massin” kaksi ensimmäistä varsaa ovat Hannu-Pekka Korven valmennuksessa. Kolmas varsa Magenta (Calgary Games) syntyi tänä keväänä.Mascate Matchin esikoinen Magnitude (Maharajah) on aloittanut uransa hienosti ja voittanut kuudesta kisastaan neljä. Seuraavaksi se havittelee menestystä Vermon Kolmivuotispokaalissa, joka juostaan Derby-päivänä eli lauantaina 23.8. Vermossa.Magnitude on kilpaillut viimeksi heinäkuun alkupuolella Turussa. Silloin se sijoittui Kasvattajakruunun alkuerässä kolmanneksi ennätysajallaan 14,0ake.”Magnitudelle kuuluu hyvää. Olen tyytyväinen sen treeneihin. Mielestäni hevonen on mennyt nyt treenijakson myötä eteenpäin. Hyvillä mielin kohti Kriterium-karsintoja”, Korpi kertoo.Kolmivuotispokaali tarjoaa katsauksen ikäluokan kärkinimien voimasuhteista ennen tiistaina 2.9. Teivossa ravattavia Kriterium-karsintoja.”Kolmivuotispokaalissa on varmaan kaikki parhaat mukana. Menestys riippuu myös lähtöpaikasta. Tarkoitus on ajaa siten, että Magnitude olisi parhaimmillaan Kriterium-karsinnoissa.”Magnitudea vuoden nuorempi täyssisko Magnolia alkaa sekin olla valmis koelähtöön. Korven oli tarkoitus ilmoittaa hevonen ensi perjantaiksi Vermoon kokeeseen, mutta pieni takapakki saattaa vesittää suunnitelman. Onneksi kyse ei ole mistään vakavasta.”Saa nähdä, pystyykö ajamaan. Sille tuli pieni vekki – varmaan ollut tarhakaverin kanssa erimielisyyksiä”, Korpi naurahtaa. ”Vielä on epäselvää, siirtyykö koelähtö muutamalla viikolla vai ajanko jo perjantaina sen. Hevosella on pientä kolhua lukuun ottamatta kaikki hyvin.”Vielä on hämärän peitossa, tuleeko 2-vuotias Magnolia kilpailemaan jo tänä syksynä.”Vauhtivarat varmaan riittäisivät starttaaman jo nyt, mutta ainakaan Junnustartti-kilpailusarjaan emme ehdi”, Korpi pohtii. ”Magnolia on tosi mielenkiintoinen hevonen. Hevosen mukaan edetään. Varsinkin tuollaisella hevosella haluaa, että kaikki on varmasti kunnossa ennen kuin tullaan radoille.”