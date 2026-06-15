Magnolia ja Miss White Gold jäivät pois E3-karsinnoista – "Kyllä harmittaa"

Hannu-Pekka Korven valmennettavista Magnolian ja Miss White Goldin piti kilpailla maanantaina Ruotsin E3-karsinnoissa, mutta molemmat hevosista jäivät pois karsintalähdöistään.”Miss White Goldilla alkoi loppuviikosta tulla räkää nenästä ja se tähystettiin kipeäksi. Magnolialla oli kaikki kunnossa lauantaina viimeistelyissä, mutta sunnuntaiaamuna sain viestin, että hevoselle on tullut pieni vekki jalkaan. Molempien osalta reissu täytyi jättää välistä”, Korpi taustoittaa.Korpi paljastaa tallinsa muitakin hevosia olleen viime viikkoina kipeänä, joten Miss White Goldin sairastuminen ei ollut järin suuri yllätys. E3-karsintojen peruuntuminen tammakaksikon kohdalla kismittää valmentajaa kovasti.”Kyllä harmittaa, kun matkat hevosille oli varattu ja tavarat pakattu. Tähän kilpailuun olimme satsanneet”, Korpi sanoo..Hannu-Pekka Korpi lähettää kaksi varsalahjakkuuttaan Ruotsin E3-karsintoihin – "Pakka tuntuu suhteellisen avoimelta"