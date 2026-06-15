Miss White Gold rattaillaan Hannu Torvinen
Miss White Gold on ansainnut urallaan palkintorahoja jo lähes 57 000 euroa.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Uutiset

Magnolia ja Miss White Gold jäivät pois E3-karsinnoista – "Kyllä harmittaa"

Ruotsin E3-karsinnat ravataan maanantaina Örebrossa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
E3-karsinnat
Hannu-Pekka Korpi
Magnolia
Miss White Gold
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi