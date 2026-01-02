Maija Fors suuntaa vuoden alussa Ranskaan – "Idea lähtemisestä syntyi huonojen sattumusten kautta"

Monté-ohjastajana tunnetuksi tullut Maija Fors suuntaa tammikuun alussa Ranskaan Gagnes-sur-Meriin työskentelemään Vincent Martensin tallille. Reissun on alustavasti tarkoitus kestää kahden kuukauden ajan.”Joulukuun aikana idea Ranskaan lähtemisestä syntyi huonojen sattumusten kautta. Sain leipätöistäni raskaan lomautuslapun käteen ja mietin, että vapautunut aika olisi jotenkin kiva käyttää hyödyksi. Somessa olin vähän aikaa sitten nähnyt ilmoituksen, että Ranskaan haetaan työntekijöitä, ja lopulta Henk Griftin kautta järjestyi paikka Martensille”, Fors taustoittaa.Tulevasta matkasta Fors kokee olevansa innostunut, sillä ranskalainen raviurheilu on hänelle entuudestaan varsin vierasta.”Sitä ei tule seurattua niin aktiivisesti. Raveissa käymisen kuvittelisi jo eroavan varsinkin Suomesta. Siellä myös auringon pitäisi pilkahdella edes hieman enemmän esiin kuin täällä”, Fors hymähtää.Fors on ohjastanut urallaan 80 voittoa, joista valtaosa on montésta. Ranska on monténkin osalta raviurheilun suurmaa, joten nähdäänkö Fors hevosen selässä myös siellä?”Sellaista mahdollisuutta on väläytelty ääneen, mutta se tuntuu silti aika utopistiselta unelmalta. Plussaa olisi, jos pääsisin edes harjoitusajossa hevosen selkään. Kilvanajaminen olisi sitten jo ihan älyttömän hienoa. Katsotaan rauhassa mitä reissu tuo tullessaan”, hän vastaa.Viime kaudella Fors ohjasti 40 starttia totosijoin 5–3–3. Alkaneelle vuodelle tavoitteena on päästä ajamaan kilpaa mahdollisimman paljon ja menestyä laajasti.”Tietysti olisi kiva myös menestyä kesän isoimmissa kilpailuissa”, Fors päättää. .Lukijan kynä: "Olen sitä mieltä, että meillä ei montéssa tarvitsisi olla painorajoja ollenkaan"