Maiju Leppäjärvi on alkuvuoden osalta viiden voitokkaimman monté-ohjastajan joukossa.
Maiju Leppäjärvi on alkuvuoden osalta viiden voitokkaimman monté-ohjastajan joukossa.Kuva: Tiina Levander
Uutiset

Maiju Leppäjärvi satsaa montéen – "Tavoitteena on olla Suomen voitokkain monté-ohjastaja"

Rovaniemeläisellä on selkeä visio tulevista askelmerkeistä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Maiju Leppäjärvi
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi