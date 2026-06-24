Maiju Leppäjärvi satsaa montéen – "Tavoitteena on olla Suomen voitokkain monté-ohjastaja"

Viime kaudella Montekypärät-kilpasarjan suvereenisti nimiinsä vienyt Maiju Leppäjärvi on hivuttautunut parin viime vuoden aikana yhdeksi raviratsastuksen kärkinimistä. Tämän vuoden osalta hän on viiden voitokkaimman monté-ohjastajan joukossa..Mäntyvaaran maisemissa tallia pitävä Leppäjärvi on päättänyt satsata kilvanajoon yhä enemmän. Omat valmennettavat on siirretty pääosin muiden hoteisiin, jotta ajankäytön ja kilpailureissujen maksimointi onnistuisi parhaiten..”Tallin toiminta on tehty sellaiseksi, että se pyörii kesän ajan ilman minuakin. Treenihevoset on siirretty väliaikaisesti muiden valmennukseen. Keskityn nyt mahdollisimman paljon monté-uran edistämiseen sekä hevosten kuljetuspalveluihin. Molempien rotujen SM-lähdöt ovat tähtäimessä”, Leppäjärvi painottaa..”Myös Ruotsissa on tarkoitus käydä ajamassa mahdollisimman paljon, ja tavoitteena on olla Suomen voitokkain monté-ohjastaja. En tiedä, millä aikajänteellä tuo sitten tapahtuu. Riippuu tosi paljon minun omasta kehitysprosessistani sekä ajettavien hevosten määrästä.”.Leppäjärvi aloitti viime vuoden tammikuussa yhteistyön Sanna Loukusan kanssa. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaksikko on jatkanut toimintaansa omilla tahoillaan..”Sannan ja hänen kumppaninsa hevostoiminta yhdistyi, joten tämä oli ihan luonnollinen ratkaisu. Talli on tuossa 50 metrin päässä, ja yhteistyö toimii edelleen tarvittaessa”, Leppäjärvi päättää.