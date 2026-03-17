Main Stage ja Pro ilmoitettu ensi viikoksi Vermoon – "Jos kaikki menee hyvin, kyllä me lähdemme Elitkampeniin"

Tammikuun Ravigaalassa toisen kerran peräkkäin Vuoden valmentajaksi valitun Antti Ojanperän ykköspyssyt ovat pikkuhiljaa palailemassa radoille. Ensi viikon keskiviikkona Vermon raveissa nähdään suomenhevosten parhaimmistoon lukeutuva Pro ja toissa vuonna Suur-Hollola-ajon voittanut sekä viime vuonna samassa kisassa toiseksi yltänyt Main Stage.Viime vuonna kuninkuuskilvassa toiseksi sijoittunut Pro avaa kautensa kylmäveristen kultadivarissa, joka kilpaillaan lyhyellä matkalla.”Talvi on mennyt hyvin. Kaiken pitäisi olla mallillaan. Hyvin olemme päässeet treenaamaan. Uskon, että Pron pitäisi heti olla aika hyvä. Toki, se on mailin kisa. Pro on kuitenkin saanut hyviä treenejä, ja ajoin sillä jo vähän reippaamminkin”, Ojanperä kertoo.Pro debytoi viime vuonna kuninkuuskilvan lisäksi myös Elitkampenissa. Vielä silloin hevosella oli vain vähän kokemusta autolähdöistä, ja Solvallassa tulikin laukka heti kiihdytykseen.Ojanperän suunnitelmissa on lähteä hakemaan revanssia toukokuun lopulla.”Olen miettinyt asiaa. Jos kaikki menee hyvin, kyllä me lähdemme Elitkampeniin, se on selvä asia.”Main Stagen talvi ei mennyt aivan toivotulla tavalla. Se suuntasi useamman muun Ojanperän valmennettavan kanssa Ranskaan, mutta sairastuminen viivästytti starttiin tuloa. Se ehti lopulta kilpailemaan Ranskassa vain kahdesti eikä yltänyt kivikovissa lähdöissä kärkisijoille.”Main Stage tuntuu olevan silti hyvällä mallilla. Jälkimmäisessä startissa Frank Nivard kehui hevosta. Hän sanoi, että hevonen oli vähän kaukana, ja hän näki ettei se saa rahaa niin otti lopussa kiinni. Main Stage teki hyviä treenejä Ranskassa. Hevonen on tykännyt olla kotona. Nyt se on mielestäni ihan ok.”Main Stage on tienannut urallaan jo 423 918 euroa. Tällaisen hevosen kanssa tähtäin on luonnollisesti muualla kuin iltaravilähdöissä. Ensi viikon keskiviikkona se kilpailee ensimmäistä kertaa Suomessa sitten viime lokakuun, kun se sijoittui toiseksi St. Legerissä.”Mielenkiintoista nähdä, mitä se tekee. Toivottavasti se palaa sille tasolle, mille se kuuluu.”Ojanperän tallissa on lukuisia huippuhevosia. Kun Pro palaa radoille ensi viikolla, herää tietysti kysymys Stallonen ja Evartin tilanteesta. Ojanperän mukaan kaksikolla on kaikki hyvin.”Stallonella menee vielä jonkin aikaa. Evartista en vielä tiedä, mitä sen kanssa tehdään. Ne ovat treenanneet porukassa. Mielestäni molemmat ovat ihan asiallisia tällä hetkellä. Stallonella aloitetaan varmaan ensi kuussa”, Ojanperä paljastaa.”Evartin kohdalla mietitään vielä. Ajetaanko sen kanssa kilpaa, se jää nähtäväksi. Evartin uran jatko ei ole meille mikään pakkomielle. Olemme pikkuhiljaa treenanneet sitä enemmän.”