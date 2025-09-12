Uutiset
Antti Ojanperän tallin molemmat tähdet joutuvat jäämään pois
Toto75-pelin luonne muuttui kahden kohteen osalta.
Tammer-ajon ennakkosuosikki Main Stage sekä kuninkuuskilvan kakkonen Pro eivät starttaa Tampereen Toto75-kierroksella. Main Stage oli Tammer-ajon ennakkosuosikki ja monen pelaajan varmavalinta. Se oli viime vuonna kisan neljäs ja kolme vuotta sitten Main Stage sijoittui Tammer-ajossa kakkoseksi.
Pro oli Erilo-juoksussa toinen V.G. Voiton kovista haastajista. Pro olisi päässyt matkaan myrkynnopean Caijuksen takaan. Pron poisjäänti tarkoittaa samalla sitä, että V.G. Voitto pääsee sisempää Tangen Oven takaa liikkeelle. Eturivistä lähtevä Paavolan Hurmos on nyt selvästi kuninkaan kovin haastaja.